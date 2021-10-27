Осенние рецепты: суп из красного перца от Александра Бельковича

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 446 рублей.

Ингредиенты:

Болгарский перец красный 8 шт. (288 р.)

Чеснок 5 зубчиков (5 р.)

Лук репчатый 1 шт. (3 р.)

Морковь 1 шт. (2 р.)

Сливочное масло 180 г (120 р.)

Базилик свежий зеленый 20 г (11 р.)

Сливки 10 % 100 мл (17 р.)

Соль

Перец

Итого: 10 порций = 446 р., 1 порция супа = 45 р.

Приготовление:

Чистим и режем на мелкие кусочки лук, чеснок и морковь.

Морковь, лук и чеснок очистить, хаотично нарезать на средние и маленькие кусочки.

Отправляем на сковородку жариться на сливочном масле.

Берем красные перцы. Удаляем семечки, режем средними кусочками. Затем отправляем в сковороду к овощам.

Когда перец станет мягким – вливаем 1,5 л горячей воды, накрываем крышкой и варим 10-15 минут после того, как суп закипит.

Добавляем в бульон базилик, солим, перчим.

Перебиваем блендером до пюреобразной консистенции.

Подаем со сливками.

Приятного аппетита!

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