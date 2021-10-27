Осенние рецепты: суп из красного перца от Александра Бельковича

Ингредиенты:
- Болгарский перец красный 8 шт. (288 р.)
- Чеснок 5 зубчиков (5 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
- Морковь 1 шт. (2 р.)
- Сливочное масло 180 г (120 р.)
- Базилик свежий зеленый 20 г (11 р.)
- Сливки 10 % 100 мл (17 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 10 порций = 446 р., 1 порция супа = 45 р.
Приготовление:
Чистим и режем на мелкие кусочки лук, чеснок и морковь.
Морковь, лук и чеснок очистить, хаотично нарезать на средние и маленькие кусочки.
Отправляем на сковородку жариться на сливочном масле.
Берем красные перцы. Удаляем семечки, режем средними кусочками. Затем отправляем в сковороду к овощам.
Когда перец станет мягким – вливаем 1,5 л горячей воды, накрываем крышкой и варим 10-15 минут после того, как суп закипит.
Добавляем в бульон базилик, солим, перчим.
Перебиваем блендером до пюреобразной консистенции.
Подаем со сливками.
Приятного аппетита!
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