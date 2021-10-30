Куриный пирог в горшке и другие интересные рецепты для холодов

Нивы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость… Хорошо, что на кухне тепло и уютно.

Эмпанадас

Испанские (также латиноамериканские) пирожки с мясом.

НАДО (на 16 пирожков):

Тесто: 350 г муки · 100 г сливочного масла · 125 мл сливок · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка уксуса · 1 яйцо.

Начинка: 400 г нежирной говядины · 2 вареных яйца · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 небольшой томат · 3 зубчика чеснока · 40 г оливок · 1 ч. ложка сушеного базилика · 1 ч. ложка паприки · небольшой пучок петрушки · соль · перец · 1 ч. ложка сушеного чили. Также растительное масло для жарки и еще 1 яйцо для смазывания пирожков.

ГОТОВИМ:

Тесто. В миску просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, сахар и соль, перемешиваем. Натираем на крупной терке холодное сливочное масло и перетираем пальцами с мукой в крошку. Добавляем яйцо, уксус, вымешиваем. Добавляем сливки, вымешиваем пластичное тесто, заворачиваем в пленку и оставляем при комнатной температуре. Начинка. На сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем измельченный лук до прозрачности. Добавляем измельченный чеснок, нарезанный мелкими кубиками сладкий перец, тушим 3 минуты. Добавляем мелко нарезанный томат, тушим еще 3 минуты. Добавляем базилик, перец, чили, паприку, перемешиваем. Вводим фарш, тщательно перемешиваем. Тушим под крышкой 5 минут, солим, перемешиваем и тушим еще 5 минут. Добавляем нарезанные вареные яйца, зелень, оливки, перемешиваем, выключаем огонь, даем остыть. Лепим пирожки: тесто делим на 2 части, раскатываем пласт толщиной 3 мм. Блюдцем диаметром 12 — 15 см вырезаем круги. В центр выкладываем начинку, складываем вдвое и защепляем края пальцами или вилкой. Эмпанадас выкладываем на противень поверх пергамента, смазываем взбитым яйцом. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета.

Куриный пирог в горшке

Сытное порционное блюдо американской кухни.

НАДО (на 2 порции): 800 г куриного филе · 75 мл жирных сливок · 2 черешка сельдерея · 1 луковица · 1 морковь · 2 зубчика чеснока · 250 г готового слоеного бездрожжевого теста · 30 г соевого соуса · 30 г оливкового масла · 20 г муки · 2 лавровых листика · соль · перец · 2 веточки розмарина · 1 яйцо. Понадобятся 2 круглые порционные формы диаметром примерно 15 см.

ГОТОВИМ:

Варим бульон из одного филе с перцем, солью и лавровым листом*. Мелко режем сельдерей, лук, морковь и чеснок. Тушим на оливковом масле сначала лук, затем добавляем остальные овощи. Добавляем муку и обжариваем еще 5 минут. Филе режем небольшими кусочками, отправляем к овощам. Бульон процеживаем (понадобится 1 стакан) и также добавляем к овощам. Тушим 7 минут. Прямоугольник теста раскатываем так, чтобы на нем поместились обе формы для пирога в перевернутом виде. Обрезаем тесто по форме, чтобы получились круглые крышки. В формы выкладываем начинку, закрываем тестом как крышками. Из обрезков теста можно сформировать узоры на ваш вкус и выложить сверху. Смазываем тесто взбитым яйцом. Выпекаем при 180 °С 20 минут до золотистой корочки. Подаем, немного остудив.

*Можно использовать заранее приготовленный бульон, тогда филе для пирога понадобится чуть меньше.

Картофельный гратен

Очень простая запеканка из сырого картофеля пришла к нам из французской кухни. Отличный гарнир, а то и самостоятельное блюдо.

НАДО (на 5 — 6 порций): 1 кг картофеля · 300 мл жирных сливок (33%) · 30 г сливочного масла (плюс еще кусочек для смазывания формы) · 100 г твердого сыра · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · соль · перец · щепотка сушеного тимьяна.

ГОТОВИМ:

Делаем заливку: мелко режем лук и жарим на сливочном масле до прозрачности. Добавляем измельченный чеснок, тимьян, солим, перчим. Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Очищенный картофель режем тонкими кружочками. Добавляем заливку, половину тертого сыра и перемешиваем. Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем картофель, накрываем фольгой и запекаем в духовке 1 час при температуре 180 °С. Пробуем картофель: если он готов, снимаем фольгу, посыпаем оставшимся сыром и возвращаем в духовку еще на 10 — 15 минут, до румяной корочки.

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