Фирменные бутерброды с соусом тар-тар от главного шеф-повара СТС

На один бутерброд у Александра Бельковича ушло 87 рублей.

Ингредиенты:

Говяжья вырезка 300 г (345 р.)

Красный лук ½ шт. (2 р.)

Маринованные огурцы 4 шт. (20 р.)

Перепелиные яйца 3 шт. (15 р.)

Лимон ½ шт. (5 р.)

Дижонская горчица 1 ч. ложка (2 р.)

Соевый соус 2 ст. ложки (4 р.)

Петрушка 2 веточки (2 р.)

Оливковое масло 40 мл (37 р.)

Белый хлеб 5 больших ломтиков (5 р.)

Соль

Перец

Итого: 5 бутербродов = 437 р., 1 бутерброд = 87 р.

Приготовление:

Мясо очищаем от жира и режем маленькими кубиками.

Поливаем мясо соком половины лимона, добавляем 1 ч. ложку горчицы, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Отправляем к мясу порезанные мелко маринованные огурцы, 2 ст. ложки соевого соуса.

Желтки от яиц добавляем к говядине и перемешиваем.

Мелко режем петрушку и отправляем ее к мясо с 2 ст. ложками оливкового масла.

Нарезаем белый хлеб на тонкие ломтики и подсушиваем на сухой сковороде, остужаем.

Сервировка:

Тар-тар перекладываем на поджаренные ломтики хлеба и слегка размазываем по поверхности.

Приятного аппетита!

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