Фирменные бутерброды с соусом тар-тар от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Говяжья вырезка 300 г (345 р.)
- Красный лук ½ шт. (2 р.)
- Маринованные огурцы 4 шт. (20 р.)
- Перепелиные яйца 3 шт. (15 р.)
- Лимон ½ шт. (5 р.)
- Дижонская горчица 1 ч. ложка (2 р.)
- Соевый соус 2 ст. ложки (4 р.)
- Петрушка 2 веточки (2 р.)
- Оливковое масло 40 мл (37 р.)
- Белый хлеб 5 больших ломтиков (5 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 5 бутербродов = 437 р., 1 бутерброд = 87 р.
Приготовление:
Мясо очищаем от жира и режем маленькими кубиками.
Поливаем мясо соком половины лимона, добавляем 1 ч. ложку горчицы, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Отправляем к мясу порезанные мелко маринованные огурцы, 2 ст. ложки соевого соуса.
Желтки от яиц добавляем к говядине и перемешиваем.
Мелко режем петрушку и отправляем ее к мясо с 2 ст. ложками оливкового масла.
Нарезаем белый хлеб на тонкие ломтики и подсушиваем на сухой сковороде, остужаем.
Сервировка:
Тар-тар перекладываем на поджаренные ломтики хлеба и слегка размазываем по поверхности.
Приятного аппетита!
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