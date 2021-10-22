«Вкусный, легкий ужин»: Наталия Антонова приготовила куриное филе с сочной начинкой

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» – Наталия Антонова – разместила на личной странице в Instagram рецепт филе с начинкой из томатов и сыра.

Антонова взяла упаковку куриного филе из трех штук, два яйца, соль и перец по вкусу, приправу карри, панировочные сухари, два помидора и 200 граммов твердого сыра.

Одно филе Наталия отбила молоточком до «блинчика». Затем актриса выложила на середину филе друг за другом кусочек сыра (квадратик толщиной 5 миллиметров) и помидор, порезанный кружком.

Антонова свернула «блинчик» пополам и окунула его в приготовленную смесь. До этого артистка взбила яйца, соль, перец, карри по вкусу.

Филе необходимо было с двух сторон обвалять в сухарях. А затем выложить на противень, застеленный кулинарной бумагой. Запекается блюдо при температуре 220 градусов в течение 16 минут.

«Вкусный, легкий ужин! Приятного аппетита!», – пожелала Наталия Антонова.

Напомним, ранее актриса поделилась рецептом тарта с карамелью и сливами.

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