Наталия Антонова поделилась рецептом карамелизованного тарта со сливами

Актриса театра и кино Наталия Антонова на кухне чувствует себя настоящей хозяюшкой и шеф-поваром. Недавно знаменитость опубликовала в личном микроблоге новый рецепт сладкого блюда со сливами.

Антонова испекла тарт из слив и карамели. Для этого артистке понадобились около 700 граммов сливы, 175 граммов муки, 75 граммов сливочного масла, одно яйцо, три столовых ложки сахарной пудры, половина чайной ложки разрыхлителя.

Наталия смешала все ингредиенты, кроме сахарной пудры и слив. Затем актриса скатала получившееся тесто в шар и далее выложила его корзиночкой в форму для запекания.

На тесто Антнова положила дольки сливы и обильно присыпала их сахарной пудрой. Блюдо артистка выпекала при температуре 200 градусов 55 минут, а после остудила его.

«Не пугаемся, что во время приготовления пудра тает и сливы купаются в сиропе. Когда пирог вытащишь и остудишь, будет супер», — отметила Антонова.

Напомним, ранее Наталия Антонова похвасталась приготовленным собственными руками лимонным печеньем. Актриса призналась, что десерт напоминает нежные пряники.

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