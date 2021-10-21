Секрет в тесте: готовим яблочный пирог, который удивит домочадцев

На восемь кусочков у Александра Бельковича ушло 343 рубля.

Ингредиенты:

Тесто:

Яйцо ½ шт. (4 р.)

Сахарная пудра 30 г (5 р.)

Сливочное масло 60 г (40 р.)

Мука пшеничная 150 г (7 р.)

Соль 1 г

Карамель:

Яблоки Гренни Смит 8 шт. (240 р.)

Лимон ½ шт. (5 р.)

Сахар 200 г (12 р.)

Сливочное масло 45 г (30 р.)

Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см, пергаментная бумага, силиконовый коврик, нож для удаления сердцевин из яблок и терка с тонким плоским ножом.

Итого: 8 кусочков = 343 р., 1 кусочек = 43 р.

Приготовление:

Тесто:

Смешиваем муку с сахарной пудрой, добавляем взбитое сырое яйцо и размягченное сливочное масло, солим, замешиваем тесто.

Затем перекладываем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 15 минут.

На 1 лист пергамента перекладываем тесто, накрываем вторым листом пергамента, спрессовать и раскатываем скалкой в пласт.

Совет от шефа: «Корж нужно отправить в морозилку на 15 минут, чтобы при выпекании тесто не вздулось и было идеально ровное».

Застывший корж на пергаменте перекладываем на противень и отправляем в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 15 минут.

Карамель:

В сотейник на слабом огне всыпаем 100 г сахара и топим в течение 5 минут.

Совет от шефа: «Сахар надо плавить частями по 100 г, иначе не равномерно расплавится».

В растопленный сахар отправляем кусочек сливочного масла (45 г) и постоянно помешиваем. Переливаем на силиконовый коврик карамель равномерным тонким слоем и даем остыть.

Застывшую карамель отправляем в блендер и перебиваем в крошку.

В большую миску наливаем воду и добавляем сок ½ лимона.

Совет от шефа: «Чтобы яблоки не потемнели, нужно их держать в лимонной воде».

Яблоки чистим, вырезаем сердцевину и режем на тонкие кусочки.

Выстелить дно формы пергаментной бумагой и зафиксировать борта, пересыпаем слой карамельной крошки (часть) и выкладываем сверху слой яблок внахлест по всей площади дна.

Таким образом, выкладываем поочередно карамель и яблоки.

Последний слой – карамельная крошка и слегка спрессовать.

Отправляем яблоки в карамели в заранее разогретую до 160 градусов духовку общей сложности на 1 час 20 минут.

Через 10 минут поливаем яблоки вытекшей карамелью, таким образом нужно делать каждые 10 минут во время выпекания.

Готовые запеченные яблоки в карамели остужаем в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

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