Секрет в тесте: готовим яблочный пирог, который удивит домочадцев

Ингредиенты:
Тесто:
- Яйцо ½ шт. (4 р.)
- Сахарная пудра 30 г (5 р.)
- Сливочное масло 60 г (40 р.)
- Мука пшеничная 150 г (7 р.)
- Соль 1 г
Карамель:
- Яблоки Гренни Смит 8 шт. (240 р.)
- Лимон ½ шт. (5 р.)
- Сахар 200 г (12 р.)
- Сливочное масло 45 г (30 р.)
Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см, пергаментная бумага, силиконовый коврик, нож для удаления сердцевин из яблок и терка с тонким плоским ножом.
Итого: 8 кусочков = 343 р., 1 кусочек = 43 р.
Приготовление:
Тесто:
Смешиваем муку с сахарной пудрой, добавляем взбитое сырое яйцо и размягченное сливочное масло, солим, замешиваем тесто.
Затем перекладываем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 15 минут.
На 1 лист пергамента перекладываем тесто, накрываем вторым листом пергамента, спрессовать и раскатываем скалкой в пласт.
Совет от шефа: «Корж нужно отправить в морозилку на 15 минут, чтобы при выпекании тесто не вздулось и было идеально ровное».
Застывший корж на пергаменте перекладываем на противень и отправляем в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 15 минут.
Карамель:
В сотейник на слабом огне всыпаем 100 г сахара и топим в течение 5 минут.
Совет от шефа: «Сахар надо плавить частями по 100 г, иначе не равномерно расплавится».
В растопленный сахар отправляем кусочек сливочного масла (45 г) и постоянно помешиваем. Переливаем на силиконовый коврик карамель равномерным тонким слоем и даем остыть.
Застывшую карамель отправляем в блендер и перебиваем в крошку.
В большую миску наливаем воду и добавляем сок ½ лимона.
Совет от шефа: «Чтобы яблоки не потемнели, нужно их держать в лимонной воде».
Яблоки чистим, вырезаем сердцевину и режем на тонкие кусочки.
Выстелить дно формы пергаментной бумагой и зафиксировать борта, пересыпаем слой карамельной крошки (часть) и выкладываем сверху слой яблок внахлест по всей площади дна.
Таким образом, выкладываем поочередно карамель и яблоки.
Последний слой – карамельная крошка и слегка спрессовать.
Отправляем яблоки в карамели в заранее разогретую до 160 градусов духовку общей сложности на 1 час 20 минут.
Через 10 минут поливаем яблоки вытекшей карамелью, таким образом нужно делать каждые 10 минут во время выпекания.
Готовые запеченные яблоки в карамели остужаем в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
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