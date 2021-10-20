Как приготовить дома курочку — хит азиатских ресторанов: Белькович для хрусткости жарит ее в крахмале с овощами

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить хрустящую курочку по-азиатски с овощами. «Хит азиатских ресторанов!» — сказал про нее кулинар СТС. Сделать это изысканное блюдо можно из самых простых продуктов.

Ингредиенты: чеснок — 2 зубчика, болгарский перец желтый и красный — по ½, перец чили — ½, винный уксус — 2 ст.л, мед — 3 ч.л, красный лук — ½, крахмал (кукурузный или картофельный) — 3 ч.л, куриная грудка, вода — ½ стакана, растительное масло и соль — по вкусу.

Тонко нарезать чеснок и перец чили. Соломкой нарубить болгарский перец и лук дольками.

С филе грудки снять шкурку, убрать кость. Нарезать тонкими кусочками. Обмакнуть в крахмале, перемешать.

Нагреть масло в сковороде на сильном огне. Важно, чтобы посуда была большая, а ингредиентов мало. Быстро обжарить овощи до полуготовности (аль денте). Через пару минут отправить туда же курицу в крахмале. После того, как на курочке образовалась корочка, добавить воду.

Как закипит, добавить 2–3 ложки меда и яблочный уксус. Перемешать, подсолить.

В стакан с водой положить ложку крахмала и тщательно перемешать. Частями влить в курочку с овощами.

Довести до кипения и подать на стол. Можно взять в качестве гарнира простой вареный рис.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.