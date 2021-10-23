Итальянский салат с тыквой, томатами и фетой и другие блюда из тыквы

Американский тыквенный пирог

НАДО (на 8 порций): 900 г мякоти тыквы · 400 г муки, щепотка соли · 250 г сливочного масла · 200 г сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 200 г сливок 33% · 1 ч. ложка молотой корицы · 3 яйца · 1 ч. ложка ледяной воды. Для украшения: 30 г сахарной пудры · взбитые сливки в баллончике.

ГОТОВИМ:

Холодное масло натираем на терке. Муку просеиваем, добавляем соль и масло, быстро растираем в крошку пальцами. Добавляем 1 желток, ложку ледяной воды и замешиваем плотное тесто. Формируем шар и убираем в холодильник на 50 минут. Тыкву режем крупными кубиками и варим на пару или запекаем до мягкости. Блендером пробиваем в пюре. Тесто раскатываем на коврике по диаметру формы (~20 — 22 см), плюс 5 см на бортики. Ставим на тесто разборную форму донышком вверх, переворачиваем коврик, распределяем тесто по форме, срезаем излишки. Застилаем тесто силиконом, засыпаем груз (например, пачку фасоли или специальные камушки) и подпекаем тесто 20 минут при температуре 180 °С. Взбиваем 2 яйца, добавляем сахар и ванильный сахар, еще раз взбиваем. Добавляем корицу, сливки, перемешиваем. Добавляем тыквенное пюре. Полученную массу выливаем в подпеченную основу из теста и запекаем 55 минут при 180 °С. Даем полностью остыть. Разрезаем порционно, посыпаем сахарная пудрой, при желании украшаем взбитыми сливками из баллончика.

Итальянский салат с тыквой, томатами и фетой

НАДО (на 4 порции): 300 г тыквенной мякоти · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки очищенных тыквенных семечек · соль · перец · пучок салатных листьев · 150 г томатов черри · 150 г феты (брынзы, сулугуни) · 100 г вяленых помидоров. Заправка: 2 ч. ложки лимонного сока · 3 ст. оливкового масла · 1 ч. ложка меда.

ГОТОВИМ:

Тыкву режем крупными кубиками (2 см) или небольшими дольками, сбрызгиваем оливковым маслом, выкладываем на противень и запекаем 12 минут при температуре 190 °С. Семечки поджариваем на сухой сковороде. В салатницу укладываем рваные листья салата, половинки черри, нарезанные вяленые томаты, запеченные кусочки тыквы, нарезанный сыр. Делаем заправку: смешиваем лимонный сок, оливковое масло и мед. Заправляем салат, не перемешиваем. Посыпаем тыквенными семечками и подаем.

Суп-пюре в тыкве

НАДО (на 2 порции): круглая тыква среднего размера · 1 луковица · 1 картофелина · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка тертого имбиря · 1/2 ч. ложки кориандра · 150 мл жирных сливок · 100 г сливочного масла · небольшой пучок петрушки · 1 ст. ложка поджаренных очищенных тыквенных семян. Для овощного бульона: 1,5 л воды · 1 морковь · 1 луковица · по 1 ст. ложке сушеных кореньев: сельдерей · пастернак · петрушка · соль · перец · лавровый лист.

ГОТОВИМ:

Тыкву моем и аккуратно режем на две одинаковые половинки вдоль, вынимаем ложкой или скребком мякоть и семечки. При необходимости подрезаем донышки, чтобы половинки устойчиво стояли на столе. Запекаем их 20 минут при температуре 180 °С. В это время варим овощной бульон. Тыкву и картофель режем кубиками, лук мелко шинкуем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике, кладем овощи, томим 15 минут. Добавляем бульон, чеснок, специи и варим еще 20 минут. Пробиваем содержимое сотейника блендером, добавляем сливки и доводим до кипения. Разливаем в половинки тыквы, посыпаем петрушкой, добавляем немного тыквенных семян, подаем.

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