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«Самый быстрый и простой салат»: как сделать китайскую закуску с кукурузой и арахисом за 5 минут по Емельяненко

Шеф-повар утверждает, что блюдо очень яркое по вкусу и нравится большинству, кто его делал.

«Самый быстрый и простой салат»: как сделать китайскую закуску с кукурузой и арахисом за 5 минут по Емельяненко
Василий Емельяненко. YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»/ стоп-кадр

Василий Емельяненко рассказал, как сделать очень аппетитный паназиатский салат, с которым справится даже ребенок.

«Это самый быстрый и простой салат, который я знаю. Он пришел к нам из Китая. Готовится буквально за 5 минут», — сказал телеповар на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: банка кукурузы, арахис, лайм, чеснок, мята, зеленый базилик, зеленый лук, чили перец, соевый соус.

Обжарить арахис. Мелко нарубить зубчик чеснока. Положить в миску с кукурузой. Выдавить на чеснок сок половины лайма. Мелко накрошить зелень и перец. Жареный арахис смешать с кукурузой. Налить столовую ложку соевого соуса, добавить пару капель оливкового масла для жарки. Перемешать. Готово!

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