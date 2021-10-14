Ляйсан Утяшева приготовила индейку с овощами и лапшой по личному рецепту

Ведущая танцевального проекта на ТНТ — Ляйсан Утяшева — разместила в личном микроблоге рецепт рисовой лапши с овощами и мясом индейки.

Гимнастке понадобились для нового блюда одна упаковка фарша индейки, 450 граммов рисовой лапши, кабачок, морковь, лук, перец болгарский, соевый соус и соус Терияки.

«Друзья, сегодня готовим индейку с овощами и рисовой лапшой по-утяшевски, такого рецепта вы еще точно не видели. Готовится блюдо всего 15 (максимум 20, если ну очень медленно резать) минут – 10 простых шагов, уверена, вы сможете повторить», – отметила Утяшева.

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Телеведущая мелко нарезала лук. Далее обжарила фарш с луком без масла. На это ушло примерно 10 минут.

Затем Ляйсан натерла морковь на крупной терке. Спортсменка соединила морковную «лапшу» с фаршем. То же возлюбленная Павла Воли проделала с кабачком. Однако кабачок Утяшева отправила вариться на пять минут в кипящую воду.

К кабачку Ляйсан добавила рисовую лапшу и поварила ее четыре минуты. Далее знаменитость положила кабачок и лапшу на сковороду, туда же отправила соевый соус, нарезанный перец и соус Терияки.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева рассказала, как похудела на 12 килограммов после отказа от сахара. Знаменитость убрала большое количество сладкого и оставила лишь фрукты и ягоды в своем рационе в качестве десертов.

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