Главный шеф-повар СТС рассказал, как небанально приготовить суп с лапшой

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 396 рублей.

Ингредиенты:

Курица целая свежая 1700 г (297 р.)

Лук репчатый 1 шт. (3 р.)

Корень сельдерей 150 г (58 р.)

Морковь 1 шт. (2 р.)

Петрушка пучок 20 г (8 р.)

Мука пшеничная 390 г (19 р.)

Яйцо 1 шт. (9 р.)

Вода для лапши 150 мл

Соль

Перец

Итого: 10 порций = 396 р., 1 порция = 40 р.

Приготовление:

Куриное мясо снимаем с «каркаса» (реберная часть и косточки), делаем надрез по грудке и отделяем мясо от кости. Отправляем в кастрюлю.

Сам «каркас» отправляем в духовку, разогретую до максимума на 15-20 минут.

Чистим и крупно нарезаем морковь, лук и сельдерей. Обжариваем на открытом огне и отправляем к курице.

Совет от шефа: «Овощи и куриный «каркас» надо предварительно подпечь, тогда у бульона будет более насыщенный вкус».

Заливаем овощи с курицей водой и отправляем подпеченный «каркас». Варим бульон в течение 1,5 часа.

Муку (350 г) посыпаем на стол, делаем в центре небольшую воронку и разбиваем туда яйцо, добавляем пару щепоток соли и вливаем небольшое количество воды (150 мл). Замешиваем тесто.

Раскатываем скалкой в тонкий пласт, затем сворачиваем пласт в трубочку и нарезаем на тонкие или толстые кусочки.

Совет от шефа: «Если отварить лапшу в бульоне, то он станет мутным».

В кипящую подсоленную воду отправляем часть лапши и варим в течение 3 минут, постоянно перемешивая щипцами.

Совет от шефа: «Лучше отваривать лапшу перед самой подачей, иначе лапша разбухнет в бульоне».

Курицу разбираем на кусочки и отправляем в порционные тарелки.

Приятного аппетита!

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