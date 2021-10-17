Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

Главный шеф-повар СТС рассказал, как небанально приготовить суп с лапшой

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 396 рублей.

Главный шеф-повар СТС рассказал, как небанально приготовить суп с лапшой
Фирменный суп с лапшой от Александра Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Курица целая свежая 1700 г (297 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
  • Корень сельдерей 150 г (58 р.)
  • Морковь 1 шт. (2 р.)
  • Петрушка пучок 20 г (8 р.)
  • Мука пшеничная 390 г (19 р.)  
  • Яйцо 1 шт. (9 р.)
  • Вода для лапши 150 мл
  • Соль
  • Перец

Итого: 10 порций = 396 р., 1 порция = 40 р.

Приготовление:

Куриное мясо снимаем с «каркаса» (реберная часть и косточки), делаем надрез по грудке и отделяем мясо от кости. Отправляем в кастрюлю.

Фото: СТС

Сам «каркас» отправляем в духовку, разогретую до максимума на 15-20 минут.

Фото: СТС

Чистим и крупно нарезаем морковь, лук и сельдерей. Обжариваем на открытом огне и отправляем к курице.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Овощи и куриный «каркас» надо предварительно подпечь, тогда у бульона будет более насыщенный вкус».

Фото: СТС

Заливаем овощи с курицей водой и отправляем подпеченный «каркас». Варим бульон в течение 1,5 часа.

Муку (350 г) посыпаем на стол, делаем в центре небольшую воронку и разбиваем туда яйцо, добавляем пару щепоток соли и вливаем небольшое количество воды (150 мл). Замешиваем тесто.

Фото: СТС

Раскатываем скалкой в тонкий пласт, затем сворачиваем пласт в трубочку и нарезаем на тонкие или толстые кусочки.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Если отварить лапшу в бульоне, то он станет мутным».

Фото: СТС

В кипящую подсоленную воду отправляем часть лапши и варим в течение 3 минут, постоянно перемешивая щипцами.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Лучше отваривать лапшу перед самой подачей, иначе лапша разбухнет в бульоне».

Курицу разбираем на кусочки и отправляем в порционные тарелки.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептырецепт от СТСРецептырецепты звездСаша Белькович