Главный шеф-повар СТС рассказал, как небанально приготовить суп с лапшой

Ингредиенты:
- Курица целая свежая 1700 г (297 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
- Корень сельдерей 150 г (58 р.)
- Морковь 1 шт. (2 р.)
- Петрушка пучок 20 г (8 р.)
- Мука пшеничная 390 г (19 р.)
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Вода для лапши 150 мл
- Соль
- Перец
Итого: 10 порций = 396 р., 1 порция = 40 р.
Приготовление:
Куриное мясо снимаем с «каркаса» (реберная часть и косточки), делаем надрез по грудке и отделяем мясо от кости. Отправляем в кастрюлю.
Сам «каркас» отправляем в духовку, разогретую до максимума на 15-20 минут.
Чистим и крупно нарезаем морковь, лук и сельдерей. Обжариваем на открытом огне и отправляем к курице.
Совет от шефа: «Овощи и куриный «каркас» надо предварительно подпечь, тогда у бульона будет более насыщенный вкус».
Заливаем овощи с курицей водой и отправляем подпеченный «каркас». Варим бульон в течение 1,5 часа.
Муку (350 г) посыпаем на стол, делаем в центре небольшую воронку и разбиваем туда яйцо, добавляем пару щепоток соли и вливаем небольшое количество воды (150 мл). Замешиваем тесто.
Раскатываем скалкой в тонкий пласт, затем сворачиваем пласт в трубочку и нарезаем на тонкие или толстые кусочки.
Совет от шефа: «Если отварить лапшу в бульоне, то он станет мутным».
В кипящую подсоленную воду отправляем часть лапши и варим в течение 3 минут, постоянно перемешивая щипцами.
Совет от шефа: «Лучше отваривать лапшу перед самой подачей, иначе лапша разбухнет в бульоне».
Курицу разбираем на кусочки и отправляем в порционные тарелки.
Приятного аппетита!
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