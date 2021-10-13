Выглядят, как леденец на палочке: готовим куриные голени в медовом соусе по Емельяненко

Это блюдо можно есть руками, но вы не испачкаетесь.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как приготовить румяные куриные голени в медовом соусе. На столе они выглядят привлекательно и аппетитно.

Ингредиенты: голень куриная — 8 шт., сухой чеснок — 2 ч. ложки, кайенский перец молотый – 0,5 ч. ложки, паприка — 2 ч. ложки, копченая паприка – 0,5 ч. ложки, мед — 3 ст. ложки, чили соус — 2 ст. ложки, соевый соус — 2 ч. ложки, томатная паста — 2 ч. ложки, соль — по вкусу, лимонный сок или рисовый уксус.

Смешать ингредиенты: сухой чеснок, кайенский перец, обычную и копченую паприку, пару щепоток соли.

Надрезать на голенях острым ножом кожу и мякоть у хрящика до кости и очистить. Мясо с кости стянуть к суставу и сжать, образуя шарик. Каждую голяшку обвалять в миске со специями и выложить косточкой верх на противень, покрытый пергаментом. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

В миску налить чили соус, соевый соус, добавить томатную пасту, мед и соль по вкусу. Выдавить из небольшого кусочка лимона сок и все перемешать. Глазурь для голеней готова.

Спустя 15 минут достать голени из духовки, обильно смазать со всех сторон глазурью и отправить еще на 15 минут в духовку.

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