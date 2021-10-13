Не стоит терять время с котлетами: Белькович начиняет куриный фарш творогом и отправляет в духовку

Знаменитый телеповар канала СТС Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить аппетитные куриные корзинки, которые делаются проще котлет.

Ингредиенты на 3 порции: куриный фарш — 500 гр., яйцо — 1 шт., творог — 150 гр., чеснок — 1 зубчик, зелень, соль и перец по вкусу, растительное масло.

В куриный фарш добавить яйцо, соль и перец, размешать. Выдавить в творог чеснок, нашинковать укроп, посолить и перемешать. Форму для запекания смазать, разложить фарш, сделать углубления для творога, посыпать тертым сыром. Запекать в духовке 25 минут.

Можно сделать это блюдо и без формочек. Просто сформировать котлеты с углублениями, в которые положить начинку и сверху покрыть сыром.

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