«Самый воздушный»: этот паштет из куриной печени безумно вкусен, утверждает Емельяненко

Телеповар добавляет в закуску чуточку белого вина, отчего она становится особенно интересной.

Известный телеповар Василий Емельяненко обнародовал рецепт паштета из куриной печени на своем YouTube-шоу Gadget Chef. В нем довольно простые ингредиенты, а пикантность вкусу придает небольшое количество белого вина. Оно, к слову, выпаривается в процессе приготовления.

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«Самый нежный паштет из куриной печени», — презентовал кулинар свое блюдо.

Ингредиенты: печень куриная — 400 г, молоко, лук — 1 шт., морковь — 2 шт., масло сливочное — 200 г, масло растительное — 20-25 мл, вино белое — 100 мл, соль — по вкусу, перец молотый — по вкусу.

Печень залить молоком и вымочить минут 20. Мелко нарубить лук и полумесяцем нарезать морковку. Процедить печень от молока.

Обжарить до полуготовности лук и морковь. В сковороду добавить печень, перемешать, жарить 5 минут, влить белое вино. Когда вино выпарится, переложить печень с овощами в чашу блендера, добавить сливочное масло и пробить в однородную массу.

Полученный паштет процедить сквозь металлическое сито. «Получится воздушное, очень нежное и безумно вкусное патэ», — заверил Емельяненко. Паштет подавать с гренками или просто с хлебом.

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