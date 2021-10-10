«Получается что-то нереальное»: как Лазерсон готовит курочку по-еврейски с черносливом и карамелью

В блюде простой состав, но есть несколько фишек, которые нужно учесть.

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он готовит курочку по-еврейски.

«Вкуснейшее блюдо. Рецепт не простой, в него входят чернослив и карамель. В итоге получается что-то не реальное. Обязательно приготовьте эту курочку для своих родных. Будут просить рецепт», — сказал телеповар.

Ингредиенты: курица (голень)- 6 штуку, растительное масло, соль, чернослив – хорошая горсть, репчатый лук – 1 шт., мука, вода, зелень по вкусу. На карамель: сахар, горячая вода.

От голеней отрезать суставы, обжарить на масле. Чернослив без косточки нарезать на кусочки.

Сахар (ложки три) насыпать в сотейник, растворить горячей водой, оставить карамелизоваться на плите, помешивая. Когда оттенок станет карамельным, снять с плиты.

Лук нарубить, обжарить на жире от курицы, присыпать мукой, размешать, добавить немного воды. Добавить чернослив, влить карамель, потушить, бросить курочку и готовить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут. Нарубить зелень, посыпать готовое блюдо.

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