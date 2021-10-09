Анна Заворотнюк поделилась рецептом сырников с изюмом

Модель готовила с пшеничной мукой и на растительном масле.

Дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» — Анна Заворотнюк — разместила на личной странице в Instagram рецепт жаренных сырников с изюмом.

Анна взяла 700 граммов творога и 70 граммов сахара, одно яйцо, 90 граммов муки и 50 граммов изюма. Также Заворотнюк понадобились сахарная пудра, ягоды и масло для жарки.

Анна смешала творог, сахар и яйцо. Далее все это модель измельчила блендером до единой массы.

Заворотнюк предложила замочить изюм в кипятке, если он покажется жестковат. Изюм тоже нужно добавить к смеси. Туда же положить муку, а затем хорошо перемешать лопаткой.

Далее Анна скатала из творога шарики и прижала их ладонями. Получившиеся воздушные лепешки дочь Анастасии Заворотнюк обваляла в муке и выложила на сковороду с разогретым маслом.

Анна посоветовала жарить на среднем огне пять минут, пока не подзолотится низ. Затем необходимо перевернуть сырники и закрыть крышкой. И жарить еще несколько минут до полной готовности.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась рецептом тыквенного ризотто. Знаменитость использовала рис арборио для горячего осеннего блюда.

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