«Обалденная закуска на зиму!»: как замариновать яблоки в банке не хуже помидоров по Лазерсону

Точно так же можно засаливать любые фрукты.

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как вкусно замариновать в банке яблоки, ничуть не хуже помидоров.

«Такого вы еще не видели! Обалденная закуска!» — не скрыл гордости известный телеповар.

Ингредиенты: душистый перец, корица, свекла, яблоки, вода — 500 мл, сахар — 2 ч. л, соль — 2 ч. л, рисовый уксус (4%) — 2 ст. л., если уксус 9% — 1 ст. л.

Литровую банку хорошо помыть, обдать кипятком. На дно бросить пару горошин, палочку корицы, четвертинку клубня свеклы, нарезанную крупными ломтиками. Примерно три яблока (зависит от размера) разрезать пополам, вынуть сердцевину, плотно заложить в банку.

В сотейник вылить пол-литра кипятка, бросить 2 чайные ложки соли и столько же сахара, поставить на плиту, прокипятить. Вылить пару ложек уксуса, размешать, залить этим горячим рассолом яблоки.

Крышку обдать крутым кипятком, выдержать в нем. Закрутить банку. Разогреть духовку на 120 градусах, поставить туда банку с крышкой. Подержать 8-10 минут, достать, перевернуть, накрыть пледом. Вкусная кисленькая закуска готова для хранения!

Точно так можно приготовить любые фрукты: сливы, груши (без косточек), виноград (тут без корицы).

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.