Говядина «Веллингтон» и другие блюда британской кухни

Готовим как в лучших домах Лондона.

Йоркширский пудинг Гарри Поттера

Знаменитые кексы-стаканчики. Их едят, начинив чем-нибудь вкусненьким. Например, Гарри Поттер в книжках Джоан Роулинг обожал йоркширский пудинг с мясным соусом или копченой сельдью, который подавали по праздникам в школе волшебников Хогвартс.

НАДО (на 12 шт.): 4 яйца · 200 мл молока · 200 г муки, щепотка соли · подсолнечное масло · форма для кексов. Для начинки: 150 г мягкого творога · 1 ч. ложка лимонного сока · 1/2 ч. ложки тертого хрена · пара веточек укропа · 12 небольших ломтиков ветчины.

ГОТОВИМ:

Четыре яйца бьем в большую миску и хорошенько работаем венчиком. Добавляем молоко, просеянную муку и соль. Тщательно вымешиваем жидкое тягучее тесто и переливаем в кружку с носиком (чтобы потом было удобнее заполнять форму). В каждую ячейку формы для кексов наливаем 1 см растительного масла и ставим в духовку на 15 минут при температуре 190 °С. Вынимаем форму из духовку и наливаем тесто в горячее масло до краев. Будьте осторожны! Выпекаем при той же температуре 20 — 25 минут. Во время выпечки пудинги словно выпрыгивают из формы, увеличиваясь в размере. Начиняем йоркширские пудинги смесью мягкого творога, укропа, тертого хрена и лимонного сока, приложив свернутый лепесток ветчины. А можно использовать другую начинку на ваш вкус.

Говядина «Веллингтон»

Иногда говорят, что британской кухни не бывает. Бессовестно врут

Говяжья вырезка, запеченная в тесте. Дорогое (из-за стоимости вырезки), но очень вкусное праздничное блюдо. А готовить совсем несложно.

НАДО (на 4 порции): 800 — 1000 г говяжьей вырезки · 400 г шампиньонов · 200 г пармской ветчины или бекона · 500 г готового слоеного теста · 2 ст. ложки английской горчицы · 2 желтка · 1 ст. ложка муки · 2 ст. ложки растительного масла · щепотка соли · черный перец.

ГОТОВИМ:

Промытые грибы режем и пробиваем в блендере. На горячей сковороде в течение 10 минут выпариваем из грибов воду, помешивая. Даем остыть. Вырезку солим-перчим и быстро обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла, запечатывая кусок со всех сторон. Убираем мясо слегка остыть и смазываем горчицей. Стол застилаем пищевой пленкой. Выкладываем внахлест ломтики пармской ветчины или бекона. Сверху — грибную пасту (кстати, ее называют дюксель) и говядину. Приподнимая пленку, аккуратно заворачиваем мясо в рулет. Прижимаем руками. Убираем в холодильник на полчаса. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной 4 мм. С рулета осторожно снимаем пленку

и кладем в центр прямоугольника. Тесто вокруг смазываем желтком (это поможет склеить края).

Заворачиваем рулет в тесто и выкладываем на противень. Сверху делаем косые надрезы и смазываем желтком. Ставим в духовку при температуре 200 °С на 20 минут. Затем убавляем огонь до 180 °С и запекаем еще 15 минут. Вынимаем противень и даем блюду отдохнуть 15 минут. Нарезаем говядину «Веллингтон» на медальоны (как батон) и подаем.

Десерт «Итонский беспорядок»

Итонский колледж — это знаменитая частная школа для мальчиков близ Лондона, частенько поставляющая королевству премьер-министров. А десерт совсем простенький, но очень вкусный.

НАДО (на 4 порции): 300 г

свежей или замороженной клубники (или других ягод) · 200 мл сливок для взбивания · 6 безе · 1 ст. ложка сахарной пудры · 1 ст. ложка апельсинового ликера (только для взрослой версии, добавлять необязательно).

ГОТОВИМ:

Половину клубники разминаем, половину режем на кусочки. Посыпаем сахарной пудрой, ароматизируем ликером. Сливки взбиваем до мягких пиков. Безе разламываем на кусочки. Хаотично раскладываем ингредиенты по креманкам или стаканчикам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.