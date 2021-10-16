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Говядина «Веллингтон» и другие блюда британской кухни

Готовим как в лучших домах Лондона.

Говядина «Веллингтон» и другие блюда британской кухни
Фото: Shutterstock

Йоркширский пудинг Гарри Поттера

Йоркширский пудинг Гарри Поттера. Фото: Shutterstock
Йоркширский пудинг Гарри Поттера. Фото: Shutterstock

Знаменитые кексы-стаканчики. Их едят, начинив чем-нибудь вкусненьким. Например, Гарри Поттер в книжках Джоан Роулинг обожал йоркширский пудинг с мясным соусом или копченой сельдью, который подавали по праздникам в школе волшебников Хогвартс.

НАДО (на 12 шт.): 4 яйца · 200 мл молока · 200 г муки, щепотка соли · подсолнечное масло · форма для кексов. Для начинки: 150 г мягкого творога · 1 ч. ложка лимонного сока · 1/2 ч. ложки тертого хрена · пара веточек укропа · 12 небольших ломтиков ветчины.

ГОТОВИМ:

  1. Четыре яйца бьем в большую миску и хорошенько работаем венчиком.
  2. Добавляем молоко, просеянную муку и соль. Тщательно вымешиваем жидкое тягучее тесто и переливаем в кружку с носиком (чтобы потом было удобнее заполнять форму).
  3. В каждую ячейку формы для кексов наливаем 1 см растительного масла и ставим в духовку на 15 минут при температуре 190 °С.
  4. Вынимаем форму из духовку и наливаем тесто в горячее масло до краев. Будьте осторожны!
  5. Выпекаем при той же температуре 20 — 25 минут. Во время выпечки пудинги словно выпрыгивают из формы, увеличиваясь в размере.
  6. Начиняем йоркширские пудинги смесью мягкого творога, укропа, тертого хрена и лимонного сока, приложив свернутый лепесток ветчины. А можно использовать другую начинку на ваш вкус.

Говядина «Веллингтон»

Говядина «Веллингтон». Фото: Shutterstock
Говядина «Веллингтон». Фото: Shutterstock

Иногда говорят, что британской кухни не бывает. Бессовестно врут

Говяжья вырезка, запеченная в тесте. Дорогое (из-за стоимости вырезки), но очень вкусное праздничное блюдо. А готовить совсем несложно.

НАДО (на 4 порции): 800 — 1000 г говяжьей вырезки · 400 г шампиньонов · 200 г пармской ветчины или бекона · 500 г готового слоеного теста · 2 ст. ложки английской горчицы · 2 желтка · 1 ст. ложка муки · 2 ст. ложки растительного масла · щепотка соли · черный перец.

ГОТОВИМ:

  1. Промытые грибы режем и пробиваем в блендере. На горячей сковороде в течение 10 минут выпариваем из грибов воду, помешивая. Даем остыть.
  2. Вырезку солим-перчим и быстро обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла, запечатывая кусок со всех сторон. Убираем мясо слегка остыть и смазываем горчицей.
  3. Стол застилаем пищевой пленкой. Выкладываем внахлест ломтики пармской ветчины или бекона. Сверху — грибную пасту (кстати, ее называют дюксель) и говядину. Приподнимая пленку, аккуратно заворачиваем мясо в рулет. Прижимаем руками. Убираем в холодильник на полчаса.
  4. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной 4 мм. С рулета осторожно снимаем пленку

и кладем в центр прямоугольника. Тесто вокруг смазываем желтком (это поможет склеить края).

  1. Заворачиваем рулет в тесто и выкладываем на противень. Сверху делаем косые надрезы и смазываем желтком.
  2. Ставим в духовку при температуре 200 °С на 20 минут. Затем убавляем огонь до 180 °С и запекаем еще 15 минут.
  3. Вынимаем противень и даем блюду отдохнуть 15 минут. Нарезаем говядину «Веллингтон» на медальоны (как батон) и подаем.

Десерт «Итонский беспорядок»

Десерт «Итонский беспорядок». Фото: Shutterstock
Десерт «Итонский беспорядок». Фото: Shutterstock

Итонский колледж — это знаменитая частная школа для мальчиков близ Лондона, частенько поставляющая королевству премьер-министров. А десерт совсем простенький, но очень вкусный.

НАДО (на 4 порции): 300 г

свежей или замороженной клубники (или других ягод) · 200 мл сливок для взбивания · 6 безе · 1 ст. ложка сахарной пудры · 1 ст. ложка апельсинового ликера (только для взрослой версии, добавлять необязательно).

ГОТОВИМ:

  1. Половину клубники разминаем, половину режем на кусочки. Посыпаем сахарной пудрой, ароматизируем ликером.
  2. Сливки взбиваем до мягких пиков.
  3. Безе разламываем на кусочки.
  4. Хаотично раскладываем ингредиенты по креманкам или стаканчикам.

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