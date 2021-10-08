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Готовим шарлотку с грушами по рецепту от Аниты Цой

Яблочному пирогу не обязательно быть яблочным.

Готовим шарлотку с грушами по рецепту от Аниты Цой
Любите груши? Фото: Global Look Press

Шарлотка — это традиционно яблочный пирог. Но почему бы не приготовить его с грушами? Или напополам с грушами? Таким рецептом поделилась певица Анита Цой.

Ингредиенты:

  • 500 граммов груш;
  • два куриных яйца;
  • 200 мл 3,2-процентной простокваши (или йогурта);
  • 250 граммов пшеничной муки;
  • 180 граммов сахара;
  • чайная ложка разрыхлителя для теста;
  • немного сливочного масла, сахарной пудры и соли.

Груши нужно очистить от кожицы и семян, а затем нарезать ровными долгами среднего размера. Яйца взбить миксером с сахаром, затем добавить простоквашу, посолить и перемешать. Затем, продолжая взбивать постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.

Форму для запекания смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем на дно фрукты и заливаем их сверху тестом. Ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 45 минут.

Готовый пирог достаем, переворачиваем фруктами вверх и посыпаем сахарной пудрой по вкусу.

По материалам 7days.

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