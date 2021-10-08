Готовим шарлотку с грушами по рецепту от Аниты Цой

Яблочному пирогу не обязательно быть яблочным.

Шарлотка — это традиционно яблочный пирог. Но почему бы не приготовить его с грушами? Или напополам с грушами? Таким рецептом поделилась певица Анита Цой.

Ингредиенты:

500 граммов груш;

два куриных яйца;

200 мл 3,2-процентной простокваши (или йогурта);

250 граммов пшеничной муки;

180 граммов сахара;

чайная ложка разрыхлителя для теста;

немного сливочного масла, сахарной пудры и соли.

Груши нужно очистить от кожицы и семян, а затем нарезать ровными долгами среднего размера. Яйца взбить миксером с сахаром, затем добавить простоквашу, посолить и перемешать. Затем, продолжая взбивать постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.

Форму для запекания смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем на дно фрукты и заливаем их сверху тестом. Ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 45 минут.

Готовый пирог достаем, переворачиваем фруктами вверх и посыпаем сахарной пудрой по вкусу.

По материалам 7days.

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