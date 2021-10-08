Готовим шарлотку с грушами по рецепту от Аниты Цой

Шарлотка — это традиционно яблочный пирог. Но почему бы не приготовить его с грушами? Или напополам с грушами? Таким рецептом поделилась певица Анита Цой.
Ингредиенты:
- 500 граммов груш;
- два куриных яйца;
- 200 мл 3,2-процентной простокваши (или йогурта);
- 250 граммов пшеничной муки;
- 180 граммов сахара;
- чайная ложка разрыхлителя для теста;
- немного сливочного масла, сахарной пудры и соли.
Груши нужно очистить от кожицы и семян, а затем нарезать ровными долгами среднего размера. Яйца взбить миксером с сахаром, затем добавить простоквашу, посолить и перемешать. Затем, продолжая взбивать постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.
Форму для запекания смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем на дно фрукты и заливаем их сверху тестом. Ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 45 минут.
Готовый пирог достаем, переворачиваем фруктами вверх и посыпаем сахарной пудрой по вкусу.
По материалам 7days.
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