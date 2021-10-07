Лариса Гузеева поделилась рецептом простого и вкусного мясного блюда

Правда, на готовку может уйти целый день.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась рецептом простого блюда как для буднего дня, так и для праздничного стола — запеченного мяса в желе. Для его приготовления потребуется мясо птицы, артистка предлагает использовать ножки индюшки. Также понадобятся сухофрукты (курага и изюм), чеснок, соль, смесь перцев и сливочное масло.

Берем посуду для запекания, смазываем ее маслом и добавляем немного воды. Кладем туда охлажденные голени индюшки, а также хорошо промытые курагу и изюм. Добавляем чеснок, перец и соль по вкусу.

Ставим блюдо в духовку на 3 часа, пока не оголятся косточки. Затем даем мясу остыть и хаотично рубим его ножом. Далее нужно оставить блюдо в холодильник на 6-8 часов, можно на ночь.

Достаем из холода и готово. Получается индюшатина в слегка остром кисло-сладком желе. Но Лариса Гузеева предупреждает: блюдо очень калорийное и для диеты не подходит.

По материалам Дни.ру.

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