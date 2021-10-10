Как правильно приготовить хрустящий хворост в домашних условиях

Ингредиенты:
- Яйца 6 шт. (2 целых и 4 желтка) (54 р.)
- Сахар 2 ст. ложки (3 р.)
- Мука 330 г (16 р.)
- Сахарная пудра 1 ст. ложка (4 р.)
- Топленое масло 2 ст. ложки (27 р.)
- Подсолнечное масло для фритюра 600 мл (66 р.)
- Соль пара щепоток
Вам понадобятся линейка нож (резной) для пиццы и теста
Итого: 650 г хвороста = 170 р.
Приготовление:
Смешиваем в миске два целых яйца, 4 желтка и 2 ст. ложки сахара. Взбиваем до однородной консистенции.
Добавляем муку и начинаем вымешивать тесто. Затем перекладываем в пакет и даем набухнуть в течение 20 минут.
Наливаем в кастрюлю масло для фритюра.
Тесто разрезаем на 4 части, скатываем в шарики и мнем руками. Оставляем один шарик, остальные убираем в пакет.
Раскатываем шарик скалкой в тонкий пласт и нарезаем ножом для пиццы на полоски шириной 2 см. На палочки для суши накручиваем полоску теста, держим кончик теста на палочке деревянной лопаткой и опускаем во фритюр.
Как только тесто зарумянится, переворачиваем на другую сторону.
Таким образом, проделываем то же самое с оставшимися кусочками теста.
Готовый хворост посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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