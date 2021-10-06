«Когда случился коллапс с соцсетями»: Ковальчук печет манговый манник и всем советует

Фанаты любят Юлию Ковальчук не только за ее творчество на сцене. Артистка еще и прекрасная домохозяйка. Свою семью она часто балует блюдами собственного приготовления. На этот раз – испекла манговый манник.

«Манговый манник — вот, что я делала, когда вчера случился коллапс с соцсетями. То есть, вы понимаете, я не то чтобы не расстроилась, я невероятно кайфанула», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: манка — 1 стакан, мука — 1 стакан, кефир — 1 стакан, сахар — 2/3 стакана, яйцо- 1 шт, сода — 0,5 ч.л., ванильный сахар, манго 1-2 шт, сливочное масло — 100 гр.

Способ приготовления: манку залить кефиром и оставить на 20-30 мин. Добавит сахар, яйцо, растопленное масло, соду, ванильный сахар и все перемешать. Только потом постепенно добавлять муку, и в самом конце добавить надрезанный манго. Формочку для запекания обмазать маслом сливочным и обсыпать манкой. Печь в духовке 40 минут при 180 градусах.

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