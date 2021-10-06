Белькович раскрыл секрет приготовления солянки с копчеными ребрышками и грибами

Ингредиенты:
- Свиные ребра копченые 500 г (175 р.)
- Капуста белокочанная ½ шт. (16 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (6 р.)
- Морковь 1,5 шт. (3 р.)
- Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (10 р.)
- Чеснок 9 зубчиков (9 р.)
- Сушеные грибы подосиновики 20 г (100 р.)
- Тмин семена 2 г (2 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Подсолнечное масло 30 мл (3 р.)
- Петрушка 2 веточки (2 р.)
- Соль
Итого: 4 порции = 327 р., 1 большая порция = 82 р.
Приготовление:
Грибы промываем и варим в течение часа на маленьком огне.
Морковь чистим и нарезаем соломкой.
Лук – полукольцами, затем обжариваем в кастрюле на растительном масле. Затем добавляем морковь и измельченный чеснок.
К овощам отправляем томатную пасту, перемешиваем и томим на огне.
Берем ребрышки, рубим на части и отправляем к овощам.
Совет от шефа: «Долго обжаривать ребра не надо, слегка потушить».
Капусту нарезаем длинной тонкой соломкой и добавляем в кастрюлю частями.
Совет от шефа: «Сразу всю капусту тушить нельзя, часть отправить и когда она осядет — добавить еще часть».
Когда вся капуста осядет, вливаем 100 — 150 мл воды, в зависимости от консистенции. Доводим до кипения, убавить нагрев и накрываем крышкой, томим в течение 15 минут.
Добавить горсть тмина, 1 лавровый лист и солим.
Грибы крупно нарезаем. Бульон вместе с грибами переливаем в солянку, перемешиваем и тушим еще 10 минут.
Приятного аппетита!
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