Белькович раскрыл секрет приготовления солянки с копчеными ребрышками и грибами

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 82 рубля.

Ингредиенты:

Свиные ребра копченые 500 г (175 р.)

Капуста белокочанная ½ шт. (16 р.)

Лук репчатый 2 шт. (6 р.)

Морковь 1,5 шт. (3 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (10 р.)

Чеснок 9 зубчиков (9 р.)

Сушеные грибы подосиновики 20 г (100 р.)

Тмин семена 2 г (2 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Подсолнечное масло 30 мл (3 р.)

Петрушка 2 веточки (2 р.)

Соль

Итого: 4 порции = 327 р., 1 большая порция = 82 р.

Приготовление:

Грибы промываем и варим в течение часа на маленьком огне.

Морковь чистим и нарезаем соломкой.

Лук – полукольцами, затем обжариваем в кастрюле на растительном масле. Затем добавляем морковь и измельченный чеснок.

К овощам отправляем томатную пасту, перемешиваем и томим на огне.

Берем ребрышки, рубим на части и отправляем к овощам.

Совет от шефа: «Долго обжаривать ребра не надо, слегка потушить».

Капусту нарезаем длинной тонкой соломкой и добавляем в кастрюлю частями.

Совет от шефа: «Сразу всю капусту тушить нельзя, часть отправить и когда она осядет — добавить еще часть».

Когда вся капуста осядет, вливаем 100 — 150 мл воды, в зависимости от консистенции. Доводим до кипения, убавить нагрев и накрываем крышкой, томим в течение 15 минут.

Добавить горсть тмина, 1 лавровый лист и солим.

Грибы крупно нарезаем. Бульон вместе с грибами переливаем в солянку, перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Приятного аппетита!

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