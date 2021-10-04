Главное – остудить мясо в бульоне: Лазерсон раскрыл секрет очень простой и сочной буженины без духовки

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить удивительно сочную и вкусную буженину без духовки. Не обошлось и без секретика от телеповара.

Ингредиенты: свиная шея, соль, черный перец, лавровый лист, чеснок.

Чеснок очистить, нарезать слайсами, натереть солью и перцем. Нашпиговать этими дольками мясо, делая проколы ножом и засовывая в дырочки.

Пожарить кусок мяса на растительном масле с обеих сторон, примерно минуты по 2 с каждой. Переложить свинину в кастрюлю, залить кипятком (сверху 2-3 см), посолить, бросить лаврушку. Варить на медленном огне 1,5 часа.

И секрет от шефа – чтобы буженина получилась сочной и насыщенной по вкусу, оставить готовое мясо в кастрюле и остудить его именно в бульоне. Он, кстати, получается тоже отличным, на нем можно приготовить наваристый суп.

Остывшую буженину достать из бульона, нарезать на кусочки и подать к столу с любимым гарниром или овощами, либо использовать как колбасу на бутерброды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале