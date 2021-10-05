Татарские лепешки с картошкой на сковороде от главного шеф-повара СТС

На семь лепешек у Александра Бельковича ушло 165 рублей.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная 390 г (19 р.)

Яйцо 1 шт. (9 р.)

Вода 125 мл

Сливочное масло 40 г (27 р.)

Соль

Начинка:

Картофель 650 г (39 р.)

Сливочное масло 50 г (33 р.)

Лук репчатый 1 шт. (3 р.)

Растительное масло 15 мл (2 р.)

Соль

Сливочное масло (смазать лепешки) 50 г (33 р.)

Вам понадобится сковорода диаметр 28 см

Итого: 7 кыстыбы = 165 р., 1 кыстыбы = 24 р.

Приготовление:

Начнем с теста. На сковородке растопите сливочное масло.

В отдельной миске смешайте 350 г муки, 1 яйцо, 125 мл воды и растопленное масло, посолите и замесите тесто.

Картофель чистим варим и мнем в пюре. Добавляем сливочное масло, солим.

Обжариваем отдельно лук и смешиваем с пюре.

Подготовьте сковородку с диаметром, подходящим под размер желаемой лепешки (около 28 см) и тарелку такого же диаметра, по которой надо отрезать лишнее тесто.

Возьмите кусок теста и скатайте шарик. Насыпьте на стол муку и раскатайте тесто в тонкий пласт.

На сухой разогретой сковороде на среднем нагреве обжарьте лепешку по 1 минуте с каждой стороны. Смажьте обильно сливочным масло.

Таким образом, обжарьте еще 6 лепешек.

Далее на лепешку положите большое количество начинки и размажьте, а второй половиной накройте сверху. Слегка спрессовать – так, чтобы начинка выглядывала из лепешки. Таким образом, проделать с каждой лепешкой.

Приятного аппетита!

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