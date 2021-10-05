Татарские лепешки с картошкой на сковороде от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
Тесто:
- Мука пшеничная 390 г (19 р.)
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Вода 125 мл
- Сливочное масло 40 г (27 р.)
- Соль
Начинка:
- Картофель 650 г (39 р.)
- Сливочное масло 50 г (33 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
- Растительное масло 15 мл (2 р.)
- Соль
- Сливочное масло (смазать лепешки) 50 г (33 р.)
Вам понадобится сковорода диаметр 28 см
Итого: 7 кыстыбы = 165 р., 1 кыстыбы = 24 р.
Приготовление:
Начнем с теста. На сковородке растопите сливочное масло.
В отдельной миске смешайте 350 г муки, 1 яйцо, 125 мл воды и растопленное масло, посолите и замесите тесто.
Картофель чистим варим и мнем в пюре. Добавляем сливочное масло, солим.
Обжариваем отдельно лук и смешиваем с пюре.
Подготовьте сковородку с диаметром, подходящим под размер желаемой лепешки (около 28 см) и тарелку такого же диаметра, по которой надо отрезать лишнее тесто.
Возьмите кусок теста и скатайте шарик. Насыпьте на стол муку и раскатайте тесто в тонкий пласт.
На сухой разогретой сковороде на среднем нагреве обжарьте лепешку по 1 минуте с каждой стороны. Смажьте обильно сливочным масло.
Таким образом, обжарьте еще 6 лепешек.
Далее на лепешку положите большое количество начинки и размажьте, а второй половиной накройте сверху. Слегка спрессовать – так, чтобы начинка выглядывала из лепешки. Таким образом, проделать с каждой лепешкой.
Приятного аппетита!
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