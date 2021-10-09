Необычные блюда из курицы для осеннего стола

Ну вот и октябрь… Осень не так заметна, если приготовить что-то новое из курицы - самого доступного и полезного мяса.

Курица каччиаторе

Блюдо итальянской кухни (cacciatore переводится как «охотник», то есть это курица по-охотничьи).

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг куриных бедер с кожей или голеней (можно разделать и целую курицу) · 400 г шампиньонов · 1 банка томатов в собственном соку (400 г) · 1 сладкий перец · 2 черешка сельдерея ·1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 банка маслин без косточек · 3 ст. ложки оливкового масла · 130 г сухого белого вина · 1/2 стакана куриного бульона или воды · небольшой пучок петрушки · щепотка орегано · 1 перец чили · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Бедра, голени или куски курицы обжариваем на оливковом масле до румяной корочки и убираем со сковороды. В ту же сковороду добавляем нарезанные лук, грибы, сладкий перец и сельдерей. Жарим 5 минут. Добавляем раздавленный чеснок, жарим минуту. Возвращаем в сковороду куриное мясо, добавляем бульон, томаты, вино, измельченный чили, солим-перчим. Если томаты кисловатые, добавляем немного сахара. Тушим на медленном огне 30 минут. Маслины делим пополам, режем петрушку и добавляем в сковороду. Посыпаем орегано и перемешиваем. Выключаем огонь и даем блюду постоять 5 минут под крышкой. Подаем с пастой или рисом.

Ножки в сливовом соусе

НАДО (на 3 порции): 1 кг куриных голеней · 400 г слив (предпочтительнее венгерка) · 2 ст. л растительного масла · 1/2 ч. ложки тимьяна · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · веточка розмарина.

ГОТОВИМ:

Сливы моем, удаляем косточки, добавляем тимьян, и немного перца, пробиваем в блендере. Смесь выливаем в сотейник, доводим до кипения и тушим на среднем огне 5 минут, постоянно помешивая. Заливаем соусом голени и оставляем на 2 часа для маринования. Перекладываем голени в форму, присаливаем и заливаем оставшимся соусом. Добавляем розмарин. Выпекаем 1 час при 180 °С. Подаем с любым гарниром (рис, картофель, гречка).

Тикка масала

НАДО (на 3 порции): 4 куриных филе. Для маринада: 250 г несладкого йогурта · соль · перец · 2 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка приправы гарам масала · 1 ст. ложка сухого имбиря · 2 ч. ложки молотого острого перца. Для соуса: 250 мл сливок · 250 г томатов в собственном соку · 2 ч. ложки зиры · 2 ч. ложки сладкой паприки · 1/2 ч.ложки куркумы · 1 ч. ложка приправы гарам масала · соль · 2 ст. ложки арахисового масла · маленький пучок кинзы.

ГОТОВИМ:

Маринад для филе: смешиваем йогурт, специи для маринада и имбирь. Немного солим. Филе режем на крупные куски, заливаем маринадом и перемешиваем. Оставляем на 4 — 5 часов в холодильнике (можно и на ночь). Противень застилаем пергаментом, выкладываем куски филе и слегка запекаем в духовке при 180 °С. В сковороде поджариваем на масле измельченный чеснок, добавляем все специи для соуса, томаты, сливки и остатки маринада. Доводим до кипения и тушим на тихом огне 10 минут, пока соус не начнет густеть. Кладем в соус куски курицы и тушим еще 10 минут. Подаем с рисом.

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