Лазерсон раскрыл свою секретную заправку для зеленого салата, с ней овощи с огорода становятся шедевром

Телеповар добавляет в классический соус из масла и уксуса ягодный джем и удивляет вкусом гостей.

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» раскрыл секрет вкусной заправки для зеленого салата. Обычно такие закуски заправляют маслом и уксусом, телеповар тоже, но в нее он еще кладет немного джема. С этим соусом, утверждает шеф, от салата гостей оторвать невозможно будет!

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Итак, в салат Лазерсон покрошил огурец, сельдерей, салат Айсберг, сырую капусту брокколи (можно выбрать свой состав зеленой закуски). И заправил той самой необычной заливкой.

Смешать растительное масло с уксусом (его должно быть в три раза меньше масла), добавить немного малинового джема, горчицы, соли. Взбить блендером. Получается эмульсия.

«Малиновые вкусы очень хороши в качестве заправок салатов», — пояснил Лазерсон.

По словам кулинара, в этой заправке сочетается сразу несколько вкусов: горчинка, кислота, соленое и сладость. От этого вкус получается очень насыщенным и мозг воспринимает продукт с восторгом.

Соусом заправить салат сразу перед подачей. По закуске разложить кусочки плесневого сыра.

«Мой язык просто очумел от кайфа!» — сказал Лазерсон про свой салат.

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