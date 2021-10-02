Юлия Барановская вместе с сыном Арсением приготовила шоколадный брауни

Телеведущая отметила, что весело провела время на кухне.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская — дала пошаговую инструкцию к приготовлению вкусного десерта. Вместе с сыном Арсением знаменитость испекла шоколадный брауни.

Барановская взяла плитку шоколада и размельчила ее на кусочки. Затем Юлия на водяной бане растопила кусочки молочного шоколада. Туда же знаменитость положила небольшие брусочки сливочного масла.

А в это время Арсений взбил одной яйцо и добавил к нему муки. Далее Юлия налила к смеси растопленные масло и шоколад, а также положила ореховую смесь в получившееся тесто.

«Нельзя так просто взять и приготовить шоколадный брауни. Обязательно нужно сделать это с удовольствием! Мы с Арсением повеселились и очень довольны результатом», — похвасталась артистка.

После телеведущая вылила тесто в стеклянную форму для запекания и убрала ее в духовку.

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