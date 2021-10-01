Лиза Арзамасова рассказала, как просто и вкусно приготовить авокадо

Жена фигуриста Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — поделилась рецептом, где главным ингредиентом выступает авокадо.

Актриса почистила авокадо, разрезала его на две половники и удалила косточку. Затем Лиза разместила фрукт в форму для запекания. Артистка вложила в каждую половинку авокадо яйцо, а далее немного посолила.

«Сверху добавьте помидоры, прованские травы и посыпьте все тертым сыром. Отправляйте в духовку на 10-15 минут. Советую подавать готовое блюдо с кукурузой», — заявила Арзамасова.

«Взрослея, начинаешь сама вести хозяйство и часто ничего не успеваешь, а то и фантазии не хватает. А так хочется сохранить традиции для близких и любимых, и, когда выдается свободное время, приготовить что-то особенное. Делюсь с вами недавним рецептом, который уже воплотила в жизнь — авокадо, запеченный с сыром, яйцом и помидорами», — добавила Лиза.

Напомним, ранее модель Анна Заворотнюк поделилась рецептом тыквенного ризотто. Дочь Анастасии Заворотнюк использовала для блюда рис арборио и спелую тыкву.

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