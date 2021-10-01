Эти пончики из кальмара получили 2 звезды Мишлен, но Емельяненко рассказал, как сделать их дома

В блюде мало ингредиентов и они доступны для многих.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить пончики из кальмара по ресторанному рецепту. Блюдо, к слову, получило 2 звезды Мишлен, но его не сложно реализовать дома.

«Кальмар с удивительно вкусным манго-томатным соусом. Сочетание нежного и сочного кальмара с этим шедевральным соусом подарят вам нереальное гастрономическое наслаждение. Блюдо состоит из минимума ингредиентов и является настолько простым в плане приготовления, что вы его будете готовить регулярно», — прокомментировал телеповар.

Ингредиенты: тушка кальмара — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, манго – 0,5 шт., томат – 0,5 шт., острый перец — по вкусу, базилик — несколько листиков, оливковое масло, лимонный сок, соль.

Кальмар очистить, положить в соленый рассол (на 1 литр воды — 33 грамма соли) минимум на 5 часов. Затем нарезать на небольшие кусочки и вместе с одним зубчиком чеснока отправить в чашу блендера. Пробить кальмар и чеснок блендером в густую однородную массу.

Сделать соус. Мякоть очистить от кости и кожуры, нарезать на небольшие кубики. Половинку томата без кожицы нарубить на кубики. Мелко нашинковать несколько листиков базилика и небольшой кусочек острого перца. Манго, томат, базилик и перец отправить в миску, полить небольшим количеством оливкового масла, лимонным соком, перцем, посолить.

В сотейнике нагреть много растительного масла. С помощью двух ложек сформировать из кальмаровой массы небольшие шарики и отправить их жариться в масло до золотистой корочки, выложить на салфетку.

Соус положить на дно тарелки, сверху разместить пончики, украсить рукколой, листиками базилика и подать к столу.

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