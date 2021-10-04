Как сохранить форму риса: фирменное ризотто с лесными грибами от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 280 рублей.

Ингредиенты:

Рис крупный круглозерный 200 г (30 р.)

Грибы сезонные лесные (маслята, белые и подосиновики) 250 г (0 р.)

Пармезан 70 г (77 р.)

Сливочное масло 230 г (170 р.)

Чеснок 3 зубчика (3 р.)

Соль

Перец

Итого: 2 порции = 280 р., 1 порция ризотто = 140 р.

Приготовление:

Грибы чистим и промываем в воде. Нарезаем крупными кусочками.

Совет от шефа: «Грибы в воде замачивать не надо, иначе впитаю всю влагу как губка».

В сковороде растапливаем сливочное масло. Перекладываем грибы. Солим. Перчим.

Добавляем мелко нарезанный чеснок.

Совет от шефа: «Ризотто лучше всего готовить в кастрюле с толстым дном и перемешивать деревянной лопаткой, чтобы не разрушить форму риса».

В отдельной кастрюле топим также растительное масло и всыпаем рис. Также добавляем чеснок.

Добавляем к рису 150 мл горячей воды и активно перемешиваем. Когда вода испарится добавляем еще немного воды.

Варим около 15 минут, постоянно помешивая и добавляя небольшое количество воды. Солим за 5 минут до готовности, рис должен быть слегка недоваренный.

Совет от шефа: «Рис нужно готовить постепенно, добавлять по чуть-чуть воды по мере испарения и постоянно перемешивать».

Перемешиваем рис с грибами и держим на огне еще 1 минуту.

В конце добавляем 100 г сливочного масла, натираем на мелкой терке пармезан и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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