«Наслаждайтесь!»: Анна Заворотнюк поделилась рецептом тыквенного ризотто

Модель рассказала, как правильно сделать горячее блюдо с оранжевым овощем.

В одной из последних Stories личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк Анны появился новый вкусный рецепт. Знаменитость разместила пошаговую инструкцию приготовления тыквенного ризотто.

Заворотнюк взяла для будущего блюда 100 граммов риса арборио, 200-250 граммов тыквы, 500 миллилитров воды, половину маленькой луковицы, зубчик чеснока, две столовых ложки оливкового масла, 100 граммов белого сухого вина, две столовых ложки сливочного масла, а также соль, перец, прованские травы, куркуму и козий сыр по вкусу.

«Осенью хочется чего-то уютного, сезонного и теплого. Мне очень нравится рецепт тыквенного ризотто. Поэтому хочу поделиться с вами», — отметила Анна.

Заворотнюк заранее запекала тыкву до готовности и очистила от кожуры. Далее на сковороде обжарила лук и чеснок. А потом модель пюрировала тыкву в блендере.

Как только вода впиталась, Анна добавила еще половник. Заворотнюк подчеркнула, что здесь можно посолить воду. Далее знаменитость продолжала добавлять и выпаривать воду, пока рис не дошел до состоянии альденте.

Время приготовления ризотто составило у Анны 20-25 минут. После того, как кастрюлю сняли с огня, в нее добавили столовую ложку сливочного масла. Далее стоит положить сыр и специи по вкусу.

«Наслаждайтесь!», — пожелала Заворотнюк.

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