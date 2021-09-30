Не круглые, а шариками: готовим творожные пончики для большой компании

Чем творожные пончики отличаются от обычных? По словам фудблогера Елены Фенцик, они внутри более плотные. Поэтому она делает их не кольцами, а шариками, складывая большой горкой на тарелку. Такое угощение женщина советует как для семейного праздника, так и для большой компании друзей. И вот рецепт этого блюда.

Ингредиенты:

200 граммов 5-процентного творога;

120-140 граммов пшеничной муки;

100 граммов сахара;

одно куриное яйцо;

чайная ложка ванильного сахара;

половина чайной ложки разрыхлителя для теста;

щепотка соли и растительное масло для фритюра.

Творог нужно положить в миску, добавить оба вида сахара, соль и перемешать до однородной массы. Затем добавить яйцо и еще раз хорошенько перемешать. Далее просеиваем в миску муку (ее может потребоваться разное количество в зависимости от влажности творога — тесто должно получиться мягким, эластичным и слегка липким) и добавляем разрыхлитель.

Наливаем в небольшую кастрюлю масло для фритюра и разогреваем его на плите. Из теста скатываем шарики размером с грецкий орех и обжариваем их в масле, постоянно помешивая ложкой, чтобы не пригорели с одной стороны.

Готовые пончики выкладываем на тарелку, застеленную бумагой, чтобы с них стек весь лишний жир. При подаче на стол угощение посыпаем сахарной пудрой. Для вкуса в рецепт можно добавить цукаты, цедру лимона или мак.

«Вместо сахарной пудры пончики можно полить шоколадной глазурью и дополнить свежими ягодами», — цитирует Елену Фенцик издание 7days.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.