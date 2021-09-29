«Съедите сразу все»: запеканка под сырной корочкой из кабачка от Емельяненко проста и аппетитна

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить аппетитный гратен, это французская запеканка, которую телеповар делает из кабачка с сыром и ветчиной.

«Вы съедите сразу все. Обалденная запеканка, которую вы легко повторите», — заверил Емельяненко.

Ингредиенты: кабачки — 4 шт., лук — 1 шт., варено-копченый окорок (ветчина) — 200-250 г, сыр — 200-250 г, молоко — 150-200 мл, мука — 2 ст. ложки, масло сливочное — 1 ст. ложка, укроп — небольшой пучок, чеснок — 1-2 зубчика, соль и мускатный орех – по вкусу.

На терке для корейской моркови натереть кабачки. Лук нарезать тонкими полукольцами, положить к кабачкам, посолить и аккуратно перемешать, чтобы соль вступила в реакцию с кабачками, и из них вышла лишняя жидкость.

Приготовить соус бешамель. В разогретый сотейник отправить 2 столовые ложки муки и, постоянно помешивая на маленьком огне, обжарить муку до золотистого цвета. В сотейник с мукой добавить одну столовую ложку сливочного масла, перемешать и налить холодное молоко.

Венчиком все тщательно взбить, чтобы не было комочков, добавить немного мускатного ореха и, как только молоко закипит, снять сотейник с огня.

На крупной терке натереть сыр и нарезать тонкой соломкой варено-копченый окорок (ветчину). Дно керамической формы для запекания покрыть соусом бешамель. Отжать руками кабачки, распределить кабачковую соломку по форме. На кабачки выложить соломку из ветчины и посыпать укропом и чесноком. Полить соусом, выложить кабачки, опять полить соусом, обильно все посыпать тертым сыром.

Форму для запекания отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут. Запеканка готова! На гратене должна получиться аппетитная сырная корочка.

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