Как быстро сделать шарлотку из готового теста: яблочки Емельяненко поджаривает на сливочном масле

Пирог-перевертыш делается очень просто.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» дал рецепт быстрого и простого пирога-перевертыша с яблоками. Его можно сделать из готового дрожжевого или слоеного теста. А если украсить его маскарпоне или мороженым, десерт превратится в изысканное блюдо.

Ингредиенты: яблоки, дрожжевое тесто (можно слоеное), яйцо, маскарпоне (или мороженое), виноград, мята, сахар, ванилин, мука, сливочное масло.

Яблоки нарезать крупными кусками. На разогретую со сливочным маслом сковороду выложить яблоки, посыпать тремя столовыми ложками сахара, обжарить.

«Сливочное масло с сахаром дает нереальный аромат», — заметил Василий Емельяненко.

Добавить немного ванильного сахара, можно, по желанию, также немного корицы. Жарить яблоки примерно минуты 2-3, убрать с огня.

Дрожжевое тесто выложить на стол, посыпанный мукой, раскатать. Отрезать кусок теста так, чтобы можно было покрыть все яблоки на сковороде. Сверху смазать тесто яйцом и посыпать сахаром, чтобы получить красивую глянцевую корочку.

Отправить сковороду в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Готовый пирог перевернуть на тарелку и полить той карамелью, которая образовалась от яблок, сливочного сахара и ванили.

«Украшаем черными виноградинками, это хорошо подчеркнет яблоки, и пирог получится гораздо вкуснее», — сказал телеповар.

Сверху пирог также можно украсить кусочками маскарпоне или мороженого, листьями свежей мяты.

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