«А что, так можно было?»: фирменный чесночный суп от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 308 рублей.

Ингредиенты:

Чеснок 250 г (55 р.)

Сливочное масло 100 г (74 р.)

Пармезан сыр 80 г (88 р.)

Вода 250 мл

Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)

Сливки 33 % 150 мл (60 р.)

Багет 7 ломтиков (11 р.)

Оливковое масло 20 мл (18 р.)

Соль

Итого: 4 порции = 308 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Чистим чеснок и обжариваем в кастрюле на сливочном масле.

Нарезаем соломкой лук и отправляем к чесноку.

Добавляем 250 мл воды и доводим до кипения.

Далее солим и вливаем сливки. Кипятим. Перебиваем блендером.

Багет нарезаем ломтиками и посыпаем каждый пармезаном, натертым на мелкой терке.

На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла (30 г) и выкладываем ломтики багета сыром вверх, накрываем крышкой и держим на медленном огне пару минут.

Переливаем суп в порционные тарелки, брызгаем небольшим количеством оливкового масла и подаем с гренками.

Приятного аппетита!

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