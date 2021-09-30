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«А что, так можно было?»: фирменный чесночный суп от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 308 рублей.

«А что, так можно было?»: фирменный чесночный суп от главного шеф-повара СТС
Фирменный чесночный суп от Александра Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Чеснок 250 г (55 р.)
  • Сливочное масло 100 г (74 р.)  
  • Пармезан сыр 80 г (88 р.)
  • Вода 250 мл
  • Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)
  • Сливки 33 % 150 мл (60 р.)
  • Багет 7 ломтиков (11 р.)
  • Оливковое масло 20 мл (18 р.)
  • Соль

Итого: 4 порции = 308 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Чистим чеснок и обжариваем в кастрюле на сливочном масле.

Фото: СТС

Нарезаем соломкой лук и отправляем к чесноку.

Фото: СТС

Добавляем 250 мл воды и доводим до кипения.

Далее солим и вливаем сливки. Кипятим. Перебиваем блендером.

Фото: СТС

Багет нарезаем ломтиками и посыпаем каждый пармезаном, натертым на мелкой терке.

На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла (30 г) и выкладываем ломтики багета сыром вверх, накрываем крышкой и держим на медленном огне пару минут.

Фото: СТС

Переливаем суп в порционные тарелки, брызгаем небольшим количеством  оливкового масла и подаем с гренками.

Приятного аппетита!

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