«А что, так можно было?»: фирменный чесночный суп от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Чеснок 250 г (55 р.)
- Сливочное масло 100 г (74 р.)
- Пармезан сыр 80 г (88 р.)
- Вода 250 мл
- Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)
- Сливки 33 % 150 мл (60 р.)
- Багет 7 ломтиков (11 р.)
- Оливковое масло 20 мл (18 р.)
- Соль
Итого: 4 порции = 308 р., 1 порция = 77 р.
Приготовление:
Чистим чеснок и обжариваем в кастрюле на сливочном масле.
Нарезаем соломкой лук и отправляем к чесноку.
Добавляем 250 мл воды и доводим до кипения.
Далее солим и вливаем сливки. Кипятим. Перебиваем блендером.
Багет нарезаем ломтиками и посыпаем каждый пармезаном, натертым на мелкой терке.
На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла (30 г) и выкладываем ломтики багета сыром вверх, накрываем крышкой и держим на медленном огне пару минут.
Переливаем суп в порционные тарелки, брызгаем небольшим количеством оливкового масла и подаем с гренками.
Приятного аппетита!
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