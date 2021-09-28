Просто грудка, вода и фольга: как приготовить куриное мясо очень сочным и нежным по Лазерсону

В этом блюде нет ни капли жира, и стоит оно недорого.

Куриную грудку любят немногие кулинары, ведь это мясо самое сухое и сделать его сочным довольно трудно. Тем более, если не хочется насыщать блюдо лишним жиром. Как доказал Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Спасибо, шеф», иногда жир вообще не нужен в приготовлении этого диетического мяса.

Известный телеповар предложил сварить его в фольге, благодаря которой все натуральные соки грудки останутся внутри нее, кроме того, она так получается необыкновенно нежной.

Ингредиенты: филе грудки, соль, любимые приправы, вода. Также понадобится фольга.

Грудку очищаем от пленки, жировой прослойки, жил. Отделяем от грудки малое филе. Острым ножом распластываем большое филе пополам и раскрываем словно книгу.

Далее солим грудку и, при желании, приправляем любимыми специями. Малое филе укладываем на большое. Сворачиваем в рулет, плотно заворачиваем в фольгу, концы скручиваем. Получается своеобразная конфета. Бросаем ее в соленую воду, варим пять минут, выключаем. Дальше грудка доходит за счет остаточного тепла. Держим в кастрюле еще 40 минут.

Затем мясо полностью готово к употреблению. Тот, кто любит диетические блюда — просто нарезает ее и ест с овощами или любым другим гарниром. А кто любит пожирнее, сдабривает любимым соусом или оливковым маслом. Грудка получается очень мягкой и сочной, выглядит на столе красиво и стоит недорого.

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