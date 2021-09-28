Просто, вкусно, за три копейки: бутерброды с обычной килькой от Емельяненко улетают со стола первыми

Закуску с соленой рыбой обычно на столе россиян разбирают в первую очередь, а если она идет с вареной картошкой — успех обеспечен.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он любит делать бутерброды с соленой килькой. По словам известного телеповара, приготовить ее — дело двух минут, а гости всегда довольны такой аппетитной закуской.

Ингредиенты: хлеб черный, маринованные огурцы, килька пряного посола, картофель вареный, зеленый лук.

«Такие бутербродики прекрасно будут смотреться как на праздничном, так и на повседневном столе. Приготовьте бутерброды с килькой по нашему рецепту и вы убедитесь очередной раз, что вкусно — это не всегда дорого и долго», — сказал Василий Емельяненко.

На четыре части разрезать ломти черного хлеба, сверху выложить маринованные огурчики (корнишоны), очищенную от костей и внутренностей кильку. Добавить на каждый бутерброд кусочек вареного картофеля, посыпать нарубленным зеленым лучком. Готово!

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