«Фишка» в манке: картофельно-капустные котлеты от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Картофель сред. 1 кг (28 р.)
- Капуста белокочанная 250 г (8 р.)
- Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)
- Манная крупа 3,5 ст. ложки (4 р.)
- Подсолнечное масло 60 мл (6 р.)
- Соль
Соус:
- Йогурт 3 ст. ложки (13 р.) (
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Петрушка пучок 15 г (7 р.)
- Укроп пучок 15 г (7 р.)
Итого: 4 порции = 84 р., 1 порция картофельно – капустных котлет = 21 р.
Приготовление:
Картофель чистим. Варим и превращаем в пюре.
Капусту нарезаем тонкой соломкой.
Мелко режем рук и обжариваем его на растительном масле.
Отправляем к луку капусту, добавляем 100 мл воды и тушим. Солим, тщательно перемешиваем.
Всыпаем к капусте с луком манку (1,5 ст. ложки), обжариваем.
Совет от шефа: «Манка уберет лишнюю влагу и скрепит капусту с луком».
Вливаем еще 50 мл воды, перемешиваем и выпариваем влагу.
Полученную зажарку смешиваем с картофелем и даем немного постоять.
Йогурт, петрушку и укроп вместе с веточками перебираем в блендере.
Заранее вареное, остывшее и очищенное яйцо добавляем в блендер с соусом и перебираем до однородности.
Мочим руки водой, формируем из нашей смеси котлеты. Панируем в манке и отправляем на сковородку.
Приятного аппетита!
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