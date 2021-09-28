«Фишка» в манке: картофельно-капустные котлеты от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 84 рубля!

Ингредиенты:

Картофель сред. 1 кг (28 р.)

Капуста белокочанная 250 г (8 р.)

Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)

Манная крупа 3,5 ст. ложки (4 р.)

Подсолнечное масло 60 мл (6 р.)

Соль

Соус:

Йогурт 3 ст. ложки (13 р.) (

Яйцо 1 шт. (9 р.)

Петрушка пучок 15 г (7 р.)

Укроп пучок 15 г (7 р.)

Итого: 4 порции = 84 р., 1 порция картофельно – капустных котлет = 21 р.

Приготовление:

Картофель чистим. Варим и превращаем в пюре.

Капусту нарезаем тонкой соломкой.

Мелко режем рук и обжариваем его на растительном масле.

Отправляем к луку капусту, добавляем 100 мл воды и тушим. Солим, тщательно перемешиваем.

Всыпаем к капусте с луком манку (1,5 ст. ложки), обжариваем.

Совет от шефа: «Манка уберет лишнюю влагу и скрепит капусту с луком».

Вливаем еще 50 мл воды, перемешиваем и выпариваем влагу.

Полученную зажарку смешиваем с картофелем и даем немного постоять.

Йогурт, петрушку и укроп вместе с веточками перебираем в блендере.

Заранее вареное, остывшее и очищенное яйцо добавляем в блендер с соусом и перебираем до однородности.

Мочим руки водой, формируем из нашей смеси котлеты. Панируем в манке и отправляем на сковородку.

Приятного аппетита!

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