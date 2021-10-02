Рецепты интересных закусок для ужина

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Закуска из сладких перцев

НАДО (на 6 порций): 6 больших сладких перцев · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соевого соуса · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ч. ложки меда · 1/2 ч. ложки сушеного орегано · 1/2 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Перец запекаем в духовке 30 минут при 180 °С. Складываем в кастрюлю и накрываем крышкой, оставляем на 30 минут. Затем очищаем перцы от кожицы, удаляем семена, нарезаем перец полосками.

2. Давим чеснок, добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем.

3. Смешиваем перец и заправку, даем настояться в холодильнике 2 часа (если невтерпеж, можно есть сразу).

4. Подаем как самостоятельную закуску со свежим хлебом или в составе брускетт.

Кростини с инжиром

Красивые итальянские мини-бутерброды будут уместны и на праздничном столе.

НАДО (на 8 шт.): 150 г свежего инжира · 2 ст. ложки оливкового масла · горсть листьев руколы · 20 г фундука или арахиса · щепотка черного перца · 150 г рикотты · 1 свежий небольшой багет (или другой ваш любимый хлеб).

ГОТОВИМ:

1. Багет режем наискосок толщиной 1,5 см (потребуется 8 ломтиков), смазываем оливковым маслом и подрумяниваем в духовке или на сухой сковороде.

2. Орехи крупно рубим и смешиваем с рикоттой, перчим.

3. Намазываем орехово-рикоттную пасту на хлеб, кладем сверху ломтики инжира и листики руколы.

Омлетные кексы с ветчиной и сыром

Возьмите их на работу или приготовьте на завтрак.

НАДО (на 12 шт.): 60 г ветчины или вареной колбасы · 150 г тертого сыра (предпочтительнее моцарелла) · 1 сладкий перец · немного зеленого лука · 5 яиц · 100 мл молока · 2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль · перец · растительное масло (для смазывания формы).

ГОТОВИМ:

1. Ветчину и перец режем мелкими кубиками, добавляем сыр и нарезанный зеленый лук.

2. Эту смесь раскладываем в ячейки смазанной маслом формы (почти доверху).

3. Отдельно взбиваем яйца, добавляем молоко, разрыхлитель и тимьян, солим, перчим, разливаем по ячейкам.

4. Выпекаем в духовке 15 — 20 минут при 180 °С до подрумянивания.

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