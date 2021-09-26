Едят горячими, макая в остренький соус: как Емельяненко готовит хрустящие баклажаны с аппетитной корочкой

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить хрустящие азиатские баклажаны по ресторанному рецепту. Именно так готовят профессионалы, вызывая восторг у посетителей.

Ингредиенты: баклажаны — 5 шт., крахмал кукурузный или картофельный — 150-200 г, томаты — 5-6 шт., лимонный сок — 10-20 мл, арахис на посыпку — 70-100 г, кинза — 0,5 пучка, соль — по вкусу, масло подсолнечное, сладкий соус чили.

Небольшие баклажаны очистить от кожуры, убрать кончики. Разрезать пополам, поставить на разделочную доску срезом вниз, сверху сделать несколько параллельных разрезов ножом вниз, но не до конца. Потом пройтись ножом вниз перпендикулярно этим разрезам, тоже не до конца. Сверху баклажаны должны выглядеть, как сетка, а сам кусочек развернуться в виде цветка. Можно просто нарезать крупными кубиками.

Положить баклажаны в соленую воду на 15-20 минут. Отжать и обвалять в крахмале. Пожарить в большом количестве масла 2-3 минуты каждую порцию. Они должны остаться светлыми, не коричневыми, выложить на салфетку.

Пока баклажаны доходят, можно сделать основу для салата. Нарезать томаты крупными кусочками, выложить в миску. Измельчить зелень кинзы, смешать с томатами, приправить соусом чили, соком лимона или лайма.

Баклажаны опять пожарить в масле минуты три, дождавшись карамельного румяного цвета. Они должны получиться хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Такие баклажаны подают в ресторанах с тайским соусом, который легко воспроизвести в домашних условиях при наличии ингредиентов. Соус чили смешать с сахарными сиропом, соусом шрирача, можно добавить немного рыбного соуса. Если этого набора нет, то баклажаны можно подать на стол просто со сладким соусом чили.

Чтобы блюдо выглядело, как ресторанное, его нужно правильно собрать: на дно тарелки положить салат из томатов, сверху установить хрустящие баклажаны, полить соусом, посыпать жареным арахисом.

Василий Емельяненко, попробовав собственное блюдо, буквально проглотил язык от удовольствия. «Азия, острота, супер!» — сказал он.

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