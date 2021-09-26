«Правильная квашеная капуста»: как Лазерсон готовит ее из трех элементарных ингредиентов

Телеповар уверен, что места предрассудкам в засолке овоща не должно быть.

Известный телеповар Илья Лазерсон рассказал на YouTube-шоу «Зона Лазерсона», как он солит капусту на зиму, чтобы она получалась хрустящей. В ход идут самые простые ингредиенты: капуста, морковь, соль, вода.

«Правильная квашеная капуста без всяких предрассудков!» — сказал про свою заготовку шеф.

Он уверен, что ни Луна, ни хорошие или плохие слова, сказанные во время засолки, никакого влияния, не оказывают на вкус. Важен лишь один момент – чтобы капуста была сорвана поздней осенью, не молодая, плотная.

Ингредиенты: 1 кг капусты, соль – 2 ст. ложки соли, кипяток – 1 стакан, морковь – 100 г (1 большая).

Капусту нарубить соломкой, бросить в тазик. ½ ст. ложки соли залить кипятком, оставить растворяться. Натереть морковь, бросить в нашинкованную капусту. Посыпать столовой ложкой соли и еще чайной ложкой соли. Руками перетереть капусту с морковкой и солью, чтобы овощи дали сок. Залить теплой соленой водой (оставляли растворяться), положить сверху пресс (можно плоскую тарелку и сверху трехлитровую банку консервированных овощей). Оставить капусту в таком виде дня на три. Потом конструкцию снять, в капусте сделать деревянной ложкой несколько дырочек, чтобы из нее вышли газы.

«Может при этом неприятно пахнуть, не бойтесь, это нормально», — сказал Лазерсон.

Через час-два, когда капуста подышит, конструкцию с прессом водрузить назад и оставить вновь в таком виде на 5-6 дней. За это время на поверхности рассола может появиться пена, это пошла ферментация брожения. «Но бывает, что ее не видно, это тоже нормально, тогда просто через 5-6 дней перекладываете в стеклянную банку с крышкой», — сказал Илья Лазерсон.

Далее отправить в холодное место на хранение. Вот и все. Лазерсон заметил, что не кладет в свою капусту сахара, а если он чувствует, что в блюда с ней необходима сладость, он добавляет в них песок отдельно.

Илья Лазерсон заметил, что с кунжутным маслом квашеная капуста особенно вкусна. По его словам, с ним едят с удовольствием закуску даже те, кто капусту терпеть не может.

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