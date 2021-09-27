Идея для завтрака: горячий бутерброд с индейкой, сыром и клюквенным соусом

Ингредиенты:
- Филе грудки индейки 250 г (137 р.)
- Розмарин 2 веточки (13 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Чиабатта 1 шт. (90 р.)
- Камамбер 50 г (62 р.)
- Сулугуни 70 г (51 р.)
- Клюква свежая 100 г (100 р.)
- Сахар 1,5 ст. ложки (2 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 3 порции = 458 р., 1 порция = 153 р.
Приготовление:
Берем филе индейки. Солим и перчим. Выдавливаем чеснок на мясо. Сверху кладем 2 веточки розмарина, смазываем небольшим количеством растительного масла и заворачиваем в фольгу.
Отправляем индейку в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Клюкву перекладываем в куттер, добавляем 1,5 ст. ложки сахара и перебиваем до однородной консистенции. Процеживаем соус через сито.
Чиабатту разрезаем вдоль на две части.
На крупной терке трем сулугуни, а камамбер нарезаем тонкими кусочками.
Остывшую индейку нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на нижнюю часть чиабатты.
Поливаем кусочки индейки клюквенным соусом, посыпаем сулугуни и выкладываем кусочки камамбера.
Запекаем бутерброд в духовке при 180 градусах пять минут.
Готовый сэндвич накрываем второй частью чиабатты и слегка спрессоваем.
Далее разрезаем на порции и пожаем с клюквенным соусом.
Приятного аппетита!
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