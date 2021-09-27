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Идея для завтрака: горячий бутерброд с индейкой, сыром и клюквенным соусом

На один бутерброд у Александра Бельковича ушло 153 рубля.

Идея для завтрака: горячий бутерброд с индейкой, сыром и клюквенным соусом
Горячий бутерброд с индейкой, сыром и клюквенным соусом. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Филе грудки индейки 250 г (137 р.)
  • Розмарин 2 веточки (13 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (2 р.)
  • Чиабатта 1 шт. (90 р.)
  • Камамбер 50 г (62 р.)
  • Сулугуни 70 г (51 р.)
  • Клюква свежая 100 г (100 р.)
  • Сахар 1,5 ст. ложки (2 р.)
  • Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 3 порции = 458 р., 1 порция = 153 р.

Приготовление:

Берем филе индейки. Солим и перчим. Выдавливаем чеснок на мясо. Сверху кладем 2 веточки розмарина, смазываем небольшим количеством растительного масла и заворачиваем в фольгу.

Фото: СТС

Отправляем индейку в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Фото: СТС

Клюкву перекладываем в куттер, добавляем 1,5 ст. ложки сахара и перебиваем до однородной консистенции. Процеживаем соус через сито.

Фото: СТС

Чиабатту разрезаем вдоль на две части.

На крупной терке трем сулугуни, а камамбер нарезаем тонкими кусочками.

Фото: СТС

Остывшую индейку нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на нижнюю часть чиабатты.

Поливаем кусочки индейки клюквенным соусом, посыпаем сулугуни и выкладываем кусочки камамбера.

Фото: СТС

Запекаем бутерброд в духовке при 180 градусах пять минут.

Готовый сэндвич накрываем второй частью чиабатты и слегка спрессоваем.

Далее разрезаем на порции и пожаем с клюквенным соусом.

Приятного аппетита!

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