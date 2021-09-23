«Лучше, чем секс!»: как Лазерсон готовит нежную курицу в горшочках с плавленным сырком

В свое фирменное блюдо телеповар также добавляет бекон для аромата и вкуса.

«Лучше, чем секс!» — сказал про свою курицу в горшочках известный телеповар Илья Лазерсон. Он готовит ее с обычными ингредиентами вроде картошки, лука и морковки и добавляет авторские — плавленный сырок и бекон.

Рецепт шеф обнародовал на своем кулинарном проекте в YouTube «Зона Лазерсона».

Ингредиенты: куриные голени или другое мясо птицы, кроме грудки, лук, морковь, картофель, чеснок, бекон, плавленый сырок, мука, соль, перец, зелень.

Нашинковать мелко лук, обжарить на растительном масле. Нарезать мелко бекон, бросить к луку, потом маленькими кубиками морковь, положить туда же. Нарезать на кусочки курицу (на 1 горшочек примерно 1 голень) и тоже отправить в сковороду. Это важно: обжарить вначале овощи, потом мясо, чуть посолить, готовить на низких температурах. Налить воды, потушить.

Растворить ложку муки в воде, вылить в сковороду. Нарубить ножом плавленный сырок, бросить в курицу, дождаться, когда растворится.

Чеснок раздавить, крупно нарубить, разложить по горшочкам. Положить по половинке или меньше лаврового листа, нарубленные стебли петрушки, кусочки картошки, чуть посолить, поперчить. Курицу с морковкой и луком разложить по горшочкам, пока без соуса, засыпать рубленной петрушкой, залить соусом.

Прогреть заранее духовку на 150 градусах, поставить горшочки.

«Ну что сказать? Я молодец!» — сказал Илья Лазерсон, попробовав свое блюдо.

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