«А вот и секрет»: Емельяненко раскрыл важную поварскую фишку сочных котлет из обычных продуктов

Ингредиенты на них идут очень простые.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл секрет сочных котлет. Известный телеповар заметил, что некоторые небольшие нюансы кардинально влияют на вкус этого знакомого и всеми любимого блюда.

больше по теме Без свинины и молока: эти сочные и нежирные котлеты Лазерсон делает из чистой говядины Важно блюдо выдержать в духовке после небольшой обжарки на сковороде.

«Например, обязательно для особого аромата необходимо добавлять мускатный орех, а чтобы они были сочными — допекать их в духовке. Важно, чтобы свинины было больше, чем говядины. И мясо должно быть с жирком, также не стоит игнорировать беконом. Все эти составляющие и делают котлеты по-настоящему вкусными, с дымком.

Ингредиенты: свинина — 700 г, говядина — 500 г, бекон — 80 г, мякиш батона — 100 г, молоко — 150 мл, мускатный орех — 1 шт., соль, смесь перцев, лук.

Свинину, говядину и лук по отдельности перекрутить на мясорубке. Мякиш залить молоком, оставить, чтобы размяк.

Перекрученный лук обжарить на сковороде без масла. Добавить в свиной фарш, посолить, посыпаем смесью четырех перцев и перемешать. Важный ингредиент — мускатный орех! Натереть его на мелкой терке. Бекон мелко нарезать и добавить к свиному фаршу.

В говяжий фарш через мясорубку пропустить замоченную в молоке мякоть батона. Смешать все ингредиенты.

На сковороде обжарить небольшие котлетки, чтобы они лучше прожарились. «А вот и секрет: после обжарки котлеты нужно выложить на противень, застеленный пергаментном, допечь в духовке около 8 минут при температуре 180 градусов», — рассказал Василий Емельяненко.

По словам телеповара, котлеты выходят просто шикарными — ароматными и сочными.

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