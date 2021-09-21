Без свинины и молока: эти сочные и нежирные котлеты Лазерсон делает из чистой говядины

Важно блюдо выдержать в духовке после небольшой обжарки на сковороде.

Илья Лазерсон на авторском YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как сделать нежирные котлеты из постной говядины без молока.

«Для мясных котлет не нужно молоко! Замачивайте хлеб в воде!» — утверждает известный телеповар.

Ингредиенты: говядина — 500–600 граммов, белый хлеб/батон — 6 ломтиков, вода холодная, лук репчатый — 2 головки, соль, черный перец, бахарат (не обязательно), панировочные сухари.

Шесть ломтиков белого хлеба без корочки залить небольшим количеством холодной воды. Когда размякнет, отжать.

«Вот, что делает постное мясо сочным!» — сказал Лазерсон.

По словам шефа, хлеба должно получиться раза в три меньше, чем мяса. Это принципиально важный момент, поскольку объем ломтиков субъективный. На 1 кг мяса уходит около 350 г замоченного хлеба.

В мясорубке прокрутить мясо, лук и хлеб. Закончить хлебом. Если есть желание положить чеснок, то его прокручивать не нужно, натереть на терке.

В свои котлеты Лазерсон добавляет израильскую приправу «Бахарат», но, если ее нет — просто поперчить. Фарш отбить руками или на специальной машине, чтобы он напитался кислородом и котлеты стали пышнее, нежнее. Для этого фарш брать руками и подбрасывать его минут 5 в миску. Чтобы котлеты получились вкуснее, фарш лучше положить на 1–2 часа в холодильник, так он станет пластичнее и вкуснее.

Взять пергамент, смазать растительным маслом, руки смазать тоже. Слепить из фарша одинаковые шарики, выкладывая на бумагу. Шарики обвалять в панировке, сжать руками, вылепить продолговатые котлеты.

Обжарить на растительном масле, выкладывая на сковороду вначале на дальнюю от себя сторону, потом ближе. Так масло будет меньше брызгать на того, кто готовит котлеты.

Выложить на противень и дожарить на 180 градусах в духовке не менее 15 минут.

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