«Восхитительно вкусно!»: как Емельяненко из баклажана готовит быстрый шашлык в духовке

Вам понадобится бекон, масло и чеснок.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как быстро и просто приготовить аппетитный шашлык из баклажана и бекона в домашних условиях. Понадобится духовка, деревянные шпажки и несколько простых ингредиентов.

«Баклажанная закуска получается восхитительно вкусной и на вид очень необычной», — прокомментировал Василий.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., бекон — 5 слайсов, сливочное масло — 1 ст. ложка, чеснок — зубчик, острый перец — 4 колечка, лимон — 1 долька, зелень — 1 веточка, растительное масло, перец.

Баклажан нарубить на 6 слайсов. Бекон нарезать на тонкие ломтики, сложить их в несколько раз, примерно по ширине кусочков баклажана. На шпажку нанизать по очереди кусочки баклажана и бекона, оставив у овоща хвостики. Сало должно плотно сжиматься слайсами баклажана, чтобы он пропитался его ароматными вкусными соками.

Положить шпажку на противень, полить растительным маслом, поперчить, отправить в духовку на 25 минут при 200 градусах.

В столовую ложку сливочного масла положить нашинкованный мелко чеснок. Поставить на плиту, подтопить, положить туда 4 колечка острого перца для пикантности. Перемешать, снять с плиты.

Выложить шашлык на тарелку, полить сливочным маслом с чесноком, придав ему легкий аромат. Сбрызнуть соком лимона, украсить зеленью.

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