«Для самых ленивых»: как за 5 минут Емельяненко готовит аппетитные роллы из лаваша, бекона, огурца и сыра

Ничего жарить для этой закуски не нужно.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef рассказал, как он готовит красивую и аппетитную закуску всего за пять минут.

«Рецепт для самых ленивых. Ничего не жарим, просто сложили и закрутили. Получается шедеврально вкусно. Сочетание сливочного сыра, свежего огурца и сырокопченого бекона делает эту закуску бесподобной. А простота ее приготовления позволяет сделать ее за 5 минут даже ребенку», — рассказал шеф.

Ингредиенты: огурец, несколько листочков базилика, сырокопченый бекон, лаваш, сливочный сыр, дробленый перец.

Отрезать половину огурца, овощечисткой разделить его на тонкие ленты. Оторвать 10-13 листочков базилика. Лаваш обжечь газовой горелкой и намазать сливочным сыром. На сыр выложить базилик, огурец, бекон, поперчить. Свернуть в трубочку, нарезать на кусочки.

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