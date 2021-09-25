Британский пастуший пирог и другие необычные блюда для холодов

Венгерский гуляш

НАДО (на 4 порции): 500 говядины (лопатка), 1 красный сладкий перец, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 500 г картофеля, 2 морковки, 1 ст. ложки томатного соуса, 1 л воды или бульона, соль-перец, немного растительного масла, 1 ст. ложка сладкой паприки, щепотка тмина, зелень (лук, петрушка).

ГОТОВИМ: 1. Лук мелко шинкуем и обжариваем на масле до золотистости. Добавляем паприку, перемешиваем, перекладываем в кастрюлю с толстым дном и отставляем в сторону.

В той же сковороде разогреваем масло и обжариваем нарезанное небольшим кубиком мясо до корочки. В кастрюлю с луком кладем мясо, нарезанный пластинами чеснок и тмин. Наливаем воду или бульон, доводим до кипения и тушим на тихом огне под крышкой 2 часа, при необходимости подливая жидкость. Очищенный картофель режем кубиком и отправляем в кастрюлю. Солим, варим 5 минут. Сладкий перец и морковь режем кубиком, добавляем томатный соус, соль-перец, при необходимости жидкость и варим 15 минут. Выключаем, даем настояться 10 минут и подаем с рубленой зеленью и свежим хлебом.

Британский пастуший пирог

Да, это почти то же самое, что картофельная запеканка с мясом. Но есть нюансы.

НАДО (на 4-6 порций): 500 г бараньего фарша (это по канону, можно заменить говяжьим), 1 луковица, 1 сладкий перец, 1 свежий чили, 2 зубчика чеснока, 1 кг картофеля, соль-перец, щепотка зерен кориандра, 1 ч. ложка зерен черной горчицы, 1 пучок петрушки, 400 г (1 банка) измельченных томатов без кожицы, 1 ч. ложка желтой пасты карри, горсть замороженного зеленого горошка, немного растительного и сливочного масла.

ГОТОВИМ: 1. На сковороду добавляем пару капель масла, разогреваем, выкладываем фарш, измельчаем лопаткой. Когда фарш побелеет, добавляем пасту карри и перемешиваем. Тушим под крышкой минуту.

Половинки луковицы и сладкого перца измельчаем ножом, а другие половинки пробиваем в блендере. Добавляем лук и перец в мясо, перемешиваем, тушим 10 минут. Добавляем измельченный чеснок, томаты, горошек, перемешиваем. Кладем расплющенные зерна кориандра, измельченный чили, перемешиваем и пробуем на соль (в пасте карри она уже есть). Досаливаем, добавляем черный перец и тушим 20 минут под крышкой на тихом огне. При необходимости добавляем немного воды. И наоборот — в конце снимаем крышку, чтобы ушла лишняя жидкость. В Пока тушится фарш, чистим и отвариваем картошку. Сливаем воду, оставив немного, добавляем сливочное масло, пробиваем в плотное пюре. Отдельно измельчаем стебельки петрушки, кидаем их на сковородку, добавляем зерна горчицы, прогреваем 30 секунд и добавляем в картофель. Туда же добавляем измельченные листья петрушки. В форму или порционные миски выкладываем сначала фарш, немного уплотняем, сверху аккуратно выкладываем пюре и разравниваем. Сбрызгиваем растительным маслом и тыльной стороной вилки украшаем поверхность узором елочкой. Запекаем 30-40 минут при 180о С до подрумянивания. Даем немного остыть и подаем со сметаной.

Куриные ножки с фенхелем

НАДО (на 4 порции): 1 кг куриных голеней, 1 крупный фенхель, 2 красных луковицы, 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка бальзамического уксуса, соль-перец, щепотка мускатного ореха, сок 1 апельсина.

ГОТОВИМ: 1. Голени моем и сушим бумажным полотенцем. Фенхель нарезаем дольками, добавляем в курицу.

Делаем маринад: смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и специи. Поливаем курицу с фенхелем, перемешиваем и оставляем на 20 минут. Форму застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем курицу с фенхелем, добавляем нарезанный полукольцами лук, перемешиваем. Сбрызгиваем апельсиновым соком, добавляем несколько колечек апельсина. Выпекаем 40 минут при 180о С до золотистого цвета.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.