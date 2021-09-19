«Домочадцы будут просить их снова и снова»: как сделать сочные зразы со знакомой начинкой по Емельяненко

Известный телеповар кладет внутрь их вареное яйцо с жареным луком и запекает в духовке.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef рассказал, как он любит готовить зразы. «Вкусно как в детстве!» — утверждает шеф. По его словам, они получаются очень сочными и аппетитными.

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«Предупреждаю, готовьте сразу побольше, ведь добавку захотят все. Ваши домочадцы будут просить вас готовить их снова и снова.

Ингредиенты: фарш свино-говяжий, яйца вареные — 4 шт., яйцо сырое — 1 шт., лук — 2 шт., хлеб — небольшой кусочек, молоко, соль, перец, растительное масло.

Мелко нарезать лук и обжарить на растительном масле. По вкусу добавить соль. На крупной терке натереть вареные яйца, добавить в сковороду с жареным луком. Поперчить, размешать.

В миску с фаршем разбить одно яйцо, поперчить, посолить, налить молоко и добавить размоченный в воде кусочек батона. Перемешать.

Из фарша сформировать колобки, сплющить и начинить яйцами с луком. Обжарить на растительном масле и отправить в духовку. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

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